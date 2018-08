Morto a 110 anni l’uomo più vecchio d’Italia

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) E’ieri a Novara, all’età di 110e 5 mesi, l’uomo piùd’Italia, Lorenzo Berzero. Nato il 2 marzo del 1908 a San Germano Vercellese (Vc), aveva fatto il conduttore di cavalli e poi l’operaio in una cooperativa. Sua moglie è morta nel 1995, suo figlio Giuseppe pochifa. Quattrofa è stato operato per un tumore, superando l’intervento senza complicazioni. Qualche anno fa era stato intervistato da un’emittente televisiva a Varazze (Ge) mentre passeggiava con il bastone sul lungomare, ed in quella occasione aveva dichiarato: “Per vivere bene bisogna mangiare bene e tirare il fiato“. L'articoloa 110l’uomo piùd’Italia Meteo Web.