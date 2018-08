Morto a 110 anni l' uomo più vecchio d' Italia

agi

(Di venerdì 3 agosto 2018) E'Lorenzo Berzero, che con 110e 5 mesi era l'piùresidente in. Si è spento nella casa di riposo ''San Francesco'' di Novara, dove era ospite dal 2015. Nato il 2 marzo del 1908 a San Germano Vercellese (Vercelli), nella vita aveva fatto il conduttore di cavalli e poi l'operaio in una cooperativa. Sua moglie, Virginia, era morta nel 1995, suo figlio Giuseppe alcunifa. Nel 1950 Berzero era sopravvissuto a un grave incidente stradale a Quinto Vercellese, il paese in cui ha trascorso gran parte della sua esistenza: investito da un furgoncino che trasportava contenitori di latte, era stato dato per spacciato e aveva già ricevuto l'estrema unzione, ma era riuscito a salvarsi dopo una lunghissima riabilitazione in ospedale. Quattrofa, a Novara, era stato operato per un ...