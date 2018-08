MODRIC ALL' INTER Ultime notizie | l' entourage del croato resta a Milano

MODRIC all'Inter/ Ultime notizie : Florentino Perez frena - “via dal Real Madrid solo per 750 milioni” : Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:37:00 GMT)

Dalla Spagna : Inter - MODRIC vuole un ricco rinnovo col Real Madrid : Un ricco rinnovo di contratto con il Real Madrid, l'ultimo della sua straordinaria carriera. Sarebbe questo - secondo Sport - l'obiettivo degli agenti di Luka Modric , centrocampista croato dei Blancos accostato all'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare le merengues:...

Calciomercato Inter – MODRIC è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

MODRIC è in Italia - adesso non è più un sogno di mercato : Inter e Juventus alla finestra : E’ un calciomercato clamoroso, sicuramente il più bello degli ultimi anni. Nelle giornata di oggi è stata definita la maxi-operazione tra Juventus e Milan che riguarda Higuain, Caldara e Bonucci, grande mercato quello portato avanti dall’Inter. Ma la finestra estiva potrebbe concludersi con un ultimo grande colpo: Modric. Il calciatore croato sembra intenzionato e lasciare il Real Madrid, due le soluzione: l’Inter oppure ...

Luka Modric Pallone d’Oro 2018? : Archiviata la delusione per la sconfitta in finale contro la Francia, Luka Modric lascia la Russia da vincitore. Il centrocampista del Real Madrid si è aggiudicato il Pallone d’Oro dei Mondiali, riconoscimento che premia il miglior giocatore della competizione. Modric è un centrocampista totale: sa fare tutto eccellendo in molti aspetti del gioco Al flop agli ottavi di finale dei soliti noti (Cristiano Ronaldo e Messi) e di quello ai quarti del ...

Mondiali - MODRIC all'intervallo : 'Non era fallo e non era rigore' : La Francia è Campione del Mondo, la Croazia è stata battuta 4-2 nella finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match per i Galletti sono state le reti di Mandzukic , autogol, , Griezmann, Pogba e Mbappé. Il ...

Mbappé contro MODRIC - il cavallo e il mulo : Roma. A mettere insieme un cavallo e un mulo verrebbe fuori un animale perfetto. Il detto suona più o meno così dal Friuli prealpino sino alla Dalmazia e poi più in là, verso l'Ungheria, e anche in ...

Francia - Deschamps : 'Occhio alla Croazia - sono più esperti di noi. MODRIC? Conta il collettivo' : Dopo aver alzato da capitano della Francia la Coppa del Mondo 20 anni fa, domani Didier Deschamps vivrà da ct dei transalpini la partita più importante di tutte, la finale del Mondiale, che i suoi giocheranno contro la Croazia . L'ex Juventus ha parlato in ...