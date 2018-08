Modric all' Inter? Ultime notizie | il croato resta la prima scelta per il club nerazzurro

Modric-Inter - verdetto rinviato all'8 agosto. Dopo il colloquio con Florentino : Le voci da Madrid e quelle milanesi. Le cifre in gioco. E quella clausola da 750 milioni che è solo un pretesto

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : ecco quando sapremo tutto - il summit decisivo : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:36:00 GMT)

Modric all’Inter - i bookmakers si sbilanciano : l’indizio è pazzesco : Da una parte continuano ad arrivare aggiornamenti che certificano le reali possibilità dell’affare, dall’altra gli scommettitori seguono assiduamente le trattative e cominciano a credere che davvero Luka Modric possa arrivare all’Inter. Il risultato della combinazione di questi due fattori è che la quota sul trasferimento del croato in nerazzurro è scesa ancora rispetto a ieri, quando già era stata tagliata ...

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Modric ALL'INTER/ Ultime notizie : l'entourage del croato resta a Milano : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 00:29:00 GMT)

Modric all'Inter/ Ultime notizie : Florentino Perez frena - “via dal Real Madrid solo per 750 milioni” : Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:37:00 GMT)

Dalla Spagna : Inter - Modric vuole un ricco rinnovo col Real Madrid : Un ricco rinnovo di contratto con il Real Madrid, l'ultimo della sua straordinaria carriera. Sarebbe questo - secondo Sport - l'obiettivo degli agenti di Luka Modric , centrocampista croato dei Blancos accostato all'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare le merengues:...

Modric ALL'INTER/ Ultime notizie - entourage a Milano : spunta un retroscena sulla moglie Vanja Bosnic : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Modric è in Italia - adesso non è più un sogno di mercato : Inter e Juventus alla finestra : E’ un calciomercato clamoroso, sicuramente il più bello degli ultimi anni. Nelle giornata di oggi è stata definita la maxi-operazione tra Juventus e Milan che riguarda Higuain, Caldara e Bonucci, grande mercato quello portato avanti dall’Inter. Ma la finestra estiva potrebbe concludersi con un ultimo grande colpo: Modric. Il calciatore croato sembra intenzionato e lasciare il Real Madrid, due le soluzione: l’Inter oppure ...

Modric ALL'INTER?/ Ultime notizie - conferme dalla Spagna : i bookmakers credono nel colpaccio! : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:22:00 GMT)

Modric all'Inter?/ Ultime notizie - As conferma i rumors : "Ha capito di avere i giorni contati al Real Madrid" : Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Modric ALL'INTER?/ Ultime notizie : il croato del Real Madrid apre e Brozovic sui social... : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Modric all'Inter?/ Ultime notizie : la suggestione c'è - ma a costi proibitivi... : Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:20:00 GMT)