Miss Italia a San Vito Lo Capo Sei ragazze approdano alle finali regionali

Chiara Bordi/ A Miss Italia con una protesi - “Non voglio vincere - ma dimostrare che si può essere felici" : Chiara Bordi, nonostante una protesi alla gamba sinistra, ha deciso di partecipare a Miss Italia. 17 anni e con la forza di pochi racconta come la sua vita sia cambiata, anche in meglio(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 11:47:00 GMT)

Miss Italia Liguria : prossimo appuntamento - venerdì 3 agosto a Finale Ligure : venerdì 3 agosto, dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure si terrà la seconda Finale regionale del Concorso di Miss Italia Liguria 2018, con l'attribuzione della fascia 'Miss Eleganza ...

Due spettacoli con grande pubblico per Lara Molino e le selezioni per Miss Italia : Due eventi, con la partecipazione di grande pubblico, hanno caratterizzato la serata del primo agosto a San Salvo che si sono svolti in contemporanea nel centro cittadino e alla marina. Applausi a ...

I troll russi attivi anche in Italia? Il Pd vuole una comMissione d'inchiesta : La Internet Research Agency (Ira), la cosiddetta "fabbrica dei troll" russa incriminata negli Stati Uniti con l'accusa di aver prodotto propaganda o disinformazione per interferire nelle elezioni americane a favore di Donald Trump, avrebbe agito anche sui social network italiani. È quanto si apprende da una fuga di informazioni dai fascicoli del russiagate, l'inchiesta del procuratore ...

La bella logopedista senigalliese Lucia in finale a Miss Mamma Italiana Gold 2018' : "Miss Mamma Italiana" è il primo concorso nazionale di bellezza - simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della Mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è ...

Ultimo appuntamento in Maremma con Miss Italia - la vincitrice accede alla semifinale : La manifestazione organizzata dalla direzione del Camping e' oramai diventato un appuntamento fisso nella programmazione degli spettacoli estivi per tutti gli ospiti del Baia Verde e vedra'ragazze ...

Fausto Brizzi chiesta archiviazione su accuse violenza sessuale/ Tra le accusatrici anche l'ex Miss Italia : Fausto Brizzi, chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale nei confronti del regista: ultime notizie, secondo la Procura di Roma "il fatto non sussiste"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Chiara Bordi alle finali regionali di Miss Italia 2018/ La ragazza con la protesi alla gamba : "Sono felice!" : Chiara Bordi conquista un posto alle finali regionali di Miss Italia 2018. La ragazza con la protesi alla gamba al settimo cielo: "Come se avessi vinto"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e Missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Costituita a Bari l’Associazione Internazionale Italiani all’Estero “Radici” : l’organigramma e la Mission. : Bari – E’ stata Costituita a Bari l’Associazione Internazionale Italiani all’Estero “Radici”, il cui scopo sociale è diretto a

Alitalia - chiuso al Ministero Trasporti tavolo ricognizione con comMissari : Teleborsa, - Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 27 Luglio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il secondo tavolo di ricognizione , dopo quello dello scorso 11 luglio, istituito ...

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai comMissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Toninelli ai comMissari Alitalia : «Stop al leasing jet Renzi - risparmio da 18 milioni» : «Meno privilegi alla politica e più servizi agli italiani meno airbus, più scuolabus», conclude il ministro.

Toninelli a comMissari Alitalia : stop leasing Air Force Renzi : Milano, 26 lug., askanews, - Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha scritto una lettera assieme ai ministri Luigi Di Maio e Elisabetta Trenta, nella quale si chiede formalmente ai commissari ...