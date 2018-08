MINISTRO FONTANA | “ABROGARE LEGGE MANCINO” “Razzismo arma ideologica” | Conte-Di Maio

Fascismo - il MINISTRO FONTANA : 'Abolire la legge Mancino'. No da Conte e Di Maio : "In Italia", ha continuato il leader politico del M5s, "alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri ...

Che cos’è la legge Mancino che il MINISTRO FONTANA vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

Cosa prevede la legge Mancino che il MINISTRO FONTANA vorrebbe abolire : Reclusione fino a un anno e 6 mesi - o una multa fino a 6 mila euro - per chi propaganda "idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", oppure "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi, "in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o ...

Cosa prevede la legge Mancino che il MINISTRO FONTANA vuole abolire : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha proposto l'abolizione della legge Mancino. Una vecchia battaglia della Lega, che il ministro ha deciso di far tornare attuale dopo il caso Deisy Osakue. In un post su Facebook ha scritto: "I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, ...

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il MINISTRO FONTANA vuole abrogare : le sanzioni per i crimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

