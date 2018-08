Milleproroghe | slitta di un anno obbligo vaccini per scuola e nido - Giallo in Aula sul

Slitta al 2019 l'obbligo vaccinale per la scuola d'infanzia : ok all'emendamento nel Milleproroghe : Via libera del Senato all'emendamento M5s- lega che sposta di un anno - al 2019/2020- l'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bimbi alla scuola d'infanzia. Sono stati 149 i voti favorevoli, 110 i contrari e un astenuto. Il Pd aveva chiesto di procedere con votazione segreta, ma la richiesta non è stata ritenuta ammissibile dalla presidenza.Contro l'emendamento hanno votato Forza Italia, Pd, Fratelli d'Italia e Autonomie. In dissenso ...

L'ok del Cdm al Milleproroghe : slittano i termini di intercettazioni e Bcc : Il Consiglio dei Ministri, convocato questa mattina alle 12, ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che prevede lo slittamento dei termini di alcune riforme.In particolare, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato l'approvazione della proroga per l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle intercettazioni, "perché siamo alla ricerca di un punto di equilibrio che tenga conto di tutti gli interessi in gioco". slittano anche i termini in ...

Governo : approvati decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.