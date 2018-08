: #Milleproroghe, rinviato mercato libero - CyberNewsH24 : #Milleproroghe, rinviato mercato libero - TelevideoRai101 : Milleproroghe, rinviato mercato libero - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Milleproroghe, slitta obbligo per i certificati dei vaccini nelle scuole dell'infanzia. Rinviato all'anno scolastico 2019-2020… -

Slitta a luglio 2020 lo stop definitivo ai mercati energetici di maggior tutela, con la conseguente totale liberalizzazione. Lo prevede un emendamento al decretoapprovato in Commissione Affari istituzionali del Senato. Il sottosegretario al Mise, Davide Crippa spiega: questi due anni di tempo verranno utilizzati "per migliorare le condizioni per la realizzazione di un sistema competitivo" e trasparente.(Di venerdì 3 agosto 2018)