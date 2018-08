Milionari | cresce il club dei super Paperoni

eBay : cresce il numero di venditori Milionari in Italia. Sono di più al Sud : E’ ormai da diversi anni a questa parte che, quando si parla di e-commerce o shopping online il primo pensiero finisce ad Amazon, la piattaforma fondata da Jeff Bezos che in questi anni è cresciuta in maniera spaventosa nel mondo registrando risultati in continua crescita, complici anche periodi di sconti (dal Black Friday al Prime Day) che vedono crescere notevolmente le vendite. Ma Amazon non è certo l’unica realtà del settore ...