Milano Un grande campo agricolo per l’uso temporaneo di Porta Genova

A2a realizzerà per Fiera Milano l'impianto solare sui tetti più grande d'Europa : Milano - La Fiera di Milano diventa completamente 'rinnovabile'. Grazie a una joint venture tra il gruppo A2a, la principale multiutility italiana controllata dai comuni di Milano e di Brescia, e la ...

La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival : Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di Milano. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del Formula 1 Milan festival, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli ...

NADIA TOFFA SORRIDE A Milano : COME STA?/ Foto - per i fan è ormai un "simbolo di grande forza" : NADIA TOFFA, la conduttrice bresciana de Le Iene Show a combatte dopo l'ennesimo stop per via della malattia. Il pubblico la adora ed è tutto con lei. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al Museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della...

SCUOLA/ Maturità - 3 bocciati al Beccaria di Milano : tutti vittime di un grande inganno : All'esame di Stato vengono quasi tutti promossi. Al liceo classico "Beccaria" di Milano però in una classe di 21 ci sono stati 3 bocciati. Commento di PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Milano - il nuovo "bosco verticale" di Boeri collega il Naviglio Grande e il Quartiere della Creatività : La "Corte Verde" del celebre architetto ha vinto il concorso per la riqualificazione di via San Cristoforo: una corte di sette piani circondata dal verde con un giardino pubblico e arbusti su tutti i balconi. "Il progetto", ha spiegato Boeri, "è un omaggio a Milano, alla...

'La Grande Rivolta' 27 giugno 7 luglio 2018 Teatro Litta Milano - trama - note - biglietti : Si renderà conto, tuttavia, che la realtà è ben diversa e parteciperà alle lotte operaie formandosi una coscienza politica più consapevole e precisa. Romanzo sperimentale, che per quanto legato a un ...

Negramaro - concerto Milano/ San Siro - 27 giugno : la grande festa e l'omaggio a Dolores dei Cranberries : concerto Negramaro, Milano a San Siro del 27 giugno; la grande festa davanti a circa 50 mila persone. I più grandi successi della band e l'omaggio a Dolores dei Cranberries.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Il grande golf a Milano : Continuano le grandi emozioni all'Italian Master di golf, il torneo promosso da Tuttosport, che racchiude la passione per uno degli sport più nobili, da sempre. La tappa di sabato 23 giugno si è svolta nella splendida cornice del golf Club Milano, nato l'8 maggio 1928 grazie all'opera del visionario Senatore Giuseppe Bevione. La ...

Croazia - la terra dello sport! Calcio - basket e tennis : eccellenza nel DNA balcanico di una nazione grande quanto Roma e Milano : L’Italia dovrebbe prendere spunto dalla Croazia, esempio in ambito sportivo, nonostante sia un paese minuscolo in confronto al nostro La Croazia è la nazione dello sport. Negli ultimi giorni, questo piccolo scorcio di terra che si affaccia sul Mare Adriatico, è tornato alla ribalta in ambito sportivo, con alcune imprese davvero degne di nota. Dapprima il massacro all’Argentina ai Mondiali di Russia 2018, poi la vittoria di Coric ad ...

Milano. Il 29 giugno la Martesana diventa un grande parco giochi : “L’uomo è pienamente tale solo quando gioca” afferma Friedrich Schiller, perché in esso si ritrova e si conosce. Giocando, ogni

Milano - salvato dalle acque del Naviglio Grande : è gravissimo : Un uomo tra i 40 e i 50 anni è stato recuperato sabato pomeriggio dai vigili del fuoco in gravissime condizioni dalle acque del Naviglio Grande nei pressi di Bernate Ticino, nel Milanese. Dopo essere ...

Ricetta Milano : i preparativi della grande tavolata solidale al Parco Sempione : Oltre 1300 tavoli lungo un percorso di circa 3 chilometri all'interno del Parco Sempione: in mattinata gli ultimi preparativi di Ricetta Milano, la grande tavolata solidale che vede i milanesi condividere il pasto e la festa con i cittadini stranieri LEGGI L'ARTICOLO

Il grande picnic multietnico di Milano : Milano ogni tanto esagera, le piace sbrodolare, ha l’anima bauscia e perde il suo tradizionale aplomb, morigerato prima che moderato. E prova a strafare. Parliamo della politica, che ogni tanto eccede in larghezza di sentimento e scivola verso la tavolozza della demagogia. Del resto è la città della