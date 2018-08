Milano | tenta di violentare ragazza in stazione | lei si salva con lo spray Era già stato

Milano - tentato stupro Stazione Garibaldi : salva con spray urticante/ Video attacco - Salvini “immigrato preso” : Milano, tentata violenza alla Stazione Garibaldi: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:07:00 GMT)

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo spray al peperoncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l'uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire.

Colpo grosso all’hotel Hilton di Milano : rapinata mentre tenta truffa milionaria Foto : Una 21enne aveva organizzato un raggiro con la tecnica del «rip deal»: nel borsone c’erano 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri. Ma qualcuno ha avvertito 4 rapinatori albanesi, che hanno fatto irruzione: arrestati

Milano - donna rapinata mentre tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...