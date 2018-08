Milano | occupato il centro islamico di viale Jenner | protesta per il licenziamento della

Milano . Sgomberato immobile occupato dal Centro sociale Lambretta : “Ringrazio donne e uomini di forze dell’ordine e Polizia locale che sono intervenuti con professionalità ed efficacia per restituire ai

Milano - sgomberato il centro sociale occupato dal collettivo Lambretta. Comune : “Cittadini esasperati” : È stato sgomberato l’immobile occupato dal collettivo antagonista Lambretta a Milano. Lo sgombero, coordinato dal questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, è stato programmato per dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria di Milano del complesso immobiliare di via Val Bogna, occupato dal 10 febbraio 2017. Il servizio è stato disposto dal questore anche per tutelare l’ordine e ...