Milan | la presentazione di Caldara LIVE | ' Qui come i più grandi | sono felice'

HIGUAIN AL Milan - PRESENTAZIONE LIVE / Diretta - la conferenza stampa comincia! (streaming video e tv) : HIGUAIN al MILAN , oggi la PRESENTAZIONE ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:51:00 GMT)

HIGUAIN AL Milan - PRESENTAZIONE/ Info streaming video e diretta tv : il Pipita vicino ai rossoneri già nel 2007 : HIGUAIN al MILAN , oggi la PRESENTAZIONE ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Higuain al Milan - presentazione / Info streaming video e diretta tv : il commento di Shevchenko sul Pipita : Higuain al Milan , oggi la presentazione ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Milan - la presentazione di Halilovic LIVE : Acquisto a sorpresa del Milan , Alen Halilovic è uno dei rinforzi che la società rossonera ha regalato a Rino Gattuso. Contratto di tre anni per il croato classe 1996, in cerca di riscatto in Italia ...

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...