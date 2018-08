Milan | adesso il vero Higuain | Gattuso può sfruttare al meglio le caratteristiche del

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Milano " Il Tempo delle Donne. La Felicità adesso - : Alemagna, 6, sono interessati da un palinsesto ricco di spettacoli, incontri, inchieste, laboratori, interviste, performance, installazioni, dando vita a più di 100 eventi. Centinaia di ospiti ...

Milan - Biglia fa mea culpa : “stagione non all’altezza chiedo scusa - adesso voglio prendermi la rivincita” : Lucas Biglia pronto a prendersi la sua rivincita personale dopo una stagione sottotono: il centrocampista del Milan fa mea culpa e per l’annata conclusa e si dichiara in cerca di riscatto L’annata del Milan non è andata come le rosee aspettative, dovute alle spese di mercato, avevano fatto sperare. I rossoneri sono stati ‘traditi’ proprio da alcuni nuovi arrivi che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. ...

Milan - adesso si fa sul serio Gordon Singer arriva in Italia : vertice con Leonardo e Scaroni : Il Milan targato Elliott è pronto a ricostruire sotto il profilo tecnico e dirigenziale il club rossonero, Singer sbarca in Italia Il nuovo Milan targato Elliott, dimostra ancora una volta di fare sul serio. Gordon Singer, il figlio di Paul Singer, numero uno del fondo americano, è in procinto di sbarcare in Italia per un vertice con Leonardo e Scaroni. L’indiscrezione del Corriere della Sera è molto significativa, dato che dà un ...

Calciomercato Spal - ufficiale la risoluzione con Borriello : l’ex Milan adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...

Milan - adesso c’è fiducia : successo in amichevole contro il Novara : Milan-Novara – Parte bene la stagione per Rino Gattuso e i suoi ragazzi. Nel pomeriggio di Milanello, il Milan avuto la meglio sul Novara per 2-0, grazie alle reti nella prima frazione di Suso e Calabria. Una gara utile, che ha permesso alla squadra di mettere nelle gambe minuti importanti in attesa di partire alla volta degli States dove di fronte ci saranno Manchester United, Tottenham e Barcellona. Avversari di spessore, dove a ...

Milan - effetto Elliott - adesso la rivoluzione : saltano “teste” e cambia il calciomercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni. Il primo passo verso una nuova era è arrivato dopo la decadenza di Yonghong Li dal ruolo di presidente rossonero. dopo numerose inadempienze da parte del cinese, il club è passato nelle mani del fondo americano Elliott e la Procura di Milano ha ...

Milan riammesso in Europa - e adesso che succede? Morata resta un obiettivo reale : Con i rossoneri in Europa il capitano dovrebbe restare. E ora che scenario e prospettive sono mutati, anche il mercato potrebbe aprirsi: Morata resta un obiettivo reale

In attesa del Tas - il manager di Elliott fa il gioco del Milan : Fassone e soci adesso possono sperare davvero nell’Europa : La presenza del manager di Elliott nella spedizione rossonera potrebbe convincere il Tas di Losanna a credere nella stabilità societaria del Milan “I nostri impegni, in genere, durano almeno tre anni“, con questa frase Franck Tuil ha provato a scardinare la difesa del Tas di Losanna, garantendo solidità e concretezza ad un Milan che ne ha disperatamente bisogno. Fassone – ph Lapresse La presenza del manager di Elliott ...

Milan - adesso basta “allarmismo” sul mercato e cessioni illustri : tutta la verità sulle mosse rossonere : Milan, Yonghong Li è solo un lontano ricordo, il calciomercato rossonero riparte dal fondo americano Elliott Il Milan riparte da Elliott. Dopo il periodo nerissimo targato Yonghong Li, che ha portato anche alla possibile esclusione dalle coppe europee, adesso il fondo americano ha preso in mano la situazione, rasserenando un po’ le acque attorno al club rossonero. Le chiacchiere di calciomercato che vorrebbero tre cessioni illustri, ...

Milan - adesso Commisso tuona : “qualcuno crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” : Rocco Commisso deluso per il mancato acquisto del Milan adesso punta il dito contro il fondo Elliott, il suo braccio destro Stover a gamba tesa “Qualche tifoso del Milan crede davvero ad una parola del comunicato di Elliott?” Tra il fondo americano proprietario del Milan e lo staff di Rocco Commisso, sembra essere calato il gelo. L’imprenditore calabrese che ha tentato di acquistare il club dalle mani di Yonghong Li, ...

Milan a Elliott entro una settimana : cosa accade adesso : Il fondo di Singer ha avviato le pratiche per l'escussione del pegno. Già mercoledì potrebbe diventare il nuovo proprietario del club. La prima mossa sarà il versamento di oltre 100 milioni in conto ...

Milan - il nuovo ruolo del fondo Elliott : adesso il gioco lo fa Singer : Ap le mosse - Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Stefano Cantalupi spiega quali saranno le mosse del fondo Elliott dopo l'escussione del pegno, per completare la quale servono ...

Cessione Milan - trattativa riaperta : Commisso-Yonghong Li - adesso si gioca “d’azzardo” : Cessione Milan, Rocco Commisso torna all’attacco con Yonghong Li con una nuova strategia che potrebbe scatenare un effetto domino nella prossima settimana Cessione Milan, una trattativa molto complessa. Di certo non poteva essere altrimenti, le cifre che ci sono in ballo sono da capogiro ed anche le parti chiamate in causa sono molteplici, tanto da intricare ulteriormente le cose. Dopo le frenate, con tanto di annunci di Rocco ...