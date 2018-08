Migranti | più di 1 700 morti nel Mediterraneo in 7 mesi | Bono lancia un appello all' Italia

Migranti in Spagna - premier Sanchez : “centrale per gestire sbarchi”/ Ultime notizie - più soldi Ue a Madrid : Spagna, emergenza Migranti: premier Sanchez, "nuova centrale operativa per gestire gli sbarchi". Ultime notizie, soldi della Commissione Ue a Madrid (più dell'Italia)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Ivanka Trump contro il padre : "Separare bimbi Migranti è il colpo più basso" : Ivanka Trump , la figlia del presidente degli Stati Uniti e consigliere della Casa Bianca, torna a parlare in pubblico, a meno di due mesi dalle polemiche scoppiate per la separazione al confine delle ...

Ivanka Trump si dissocia dal padre : "I media non sono nemici. Sui Migranti il punto più basso" : La condanna della politica delle separazione delle famiglie arriva dopo le violente critiche ricevute da Ivanka per non aver fermato il Tycoon e per non averlo criticato pubblicamente. Il 'punto più ...

Migranti - Ivanka Trump contro il padre : “Separazione famiglie il punto più basso del mandato. Anch’io figlia di immigrata” : La separazione delle famiglie di Migranti è stata il “punto più basso” del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Non lo hanno i democratici al Congresso, nemmeno il suo predecessore Barack Obama. Ma sua figlia Ivanka, che ha anche un ruolo attivo nell’amministrazione statunitense essendo consigliera del tycoon. Descrivendosi come “la figlia di un’immigrata”, visto che sua madre è nata e cresciuta nell’ex ...

La Procura di Genova : "I Migranti nullafacenti sono più dediti allo spaccio" : "Le attività sono il miglior deterrente per i reati. Abbiamo notato che tra i migranti richiedenti asilo legati a centri che non li impiegano in attività vi è una maggiore propensione allo spaccio". I benpensanti buonisti e moralisti della sinistra si mettano il cuore in pace. E a dirlo, non è Salvini, bensì il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi.Che a seguito di una vasta operazione antidroga condotta in città, capace di mettere in ...

Migranti E RAZZISMO/ Il cuore e l'educazione valgono più di politica e 'prediche' : Si parla ancora di emergenza RAZZISMO e continuano a far notizia i viaggi di MIGRANTI verso il nostro Paese. Cosa può fare la politica? E noi?.

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi non ne può più della linea Salvini sui Migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

I Migranti non sono più un'emergenza : cosa è successo negli ultimi 3 mesi : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini esulta per il crollo del numero degli sbarchi mentre il vicepremier Di Maio gli fa...

Migranti - sbarchi quasi azzerati : "Qui non passa più nessuno" : Sono 18.314 i Migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° gennaio al 28 luglio del 2018. Negli stessi mesi dell’anno precedente, il 2017, ne erano arrivati circa 95mila, mentre nel 2016 gli arrivi erano stati poco meno...

Migranti - svolta nei mari libici "non passa più nessuno"/ Ultime notizie - il capitano Nava "é cambiato tutto" : Migranti, svolta nei mari libici "non passa più nessuno". Ultime notizie, il capitano Nava "é cambiato tutto". Grazie all'organizzazione della Libia, ci sono meno Migranti

Migranti - Vendola : “Oggi mi sento straniero in Italia. E ai 5 stelle dico che non c’è delitto più grave del razzismo” : Il quarto giorno della Festa nazionale di Sinistra Italiana “Si può fare”, in corso fino a domenica all’Area Festa d’Estate del Varlungo (Firenze) si è aperto con l’intervento di Nichi Vendola, all’interno di un dibattito dedicato alla cultura. “Non c’è niente di più corruttivo del razzismo e ai 5 stelle bisogna dirlo. Non c’è delitto più grave nella storia umana che non sia la ...

Assalto Migranti a Ceuta : 600 entrano in UE/ Ultime notizie : scontri lungo il confine - più di 150 feriti : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro

Richiedenti asilo - l allarme di associazioni e Ong 'Il taglio dei costi creerà più tensioni tra Migranti e italiani' : ROMA - 'Il taglio dei costi peggiorerà la situazione per tutti: migranti e italiani, aumenterà isolamento, tensioni e conflitti'. Mario Morcone, direttore del Cir-Consiglio italiano per i rifugiati - ...