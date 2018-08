Migranti | nella bozza Ue sulla nuova missione Sophia manca la proposta sugli

Bono degli U2 e i Migranti : "Credo nella compassione degli Italiani" : Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini isolati dai propri genitori: per questo, la Statua della Libertà si copre ancora il viso dalla ...

Migranti - in 47 approdano nella notte sull'isola di Sant'Andrea a Gallipoli : 10 sono minorenni : Sbarcati nella notte e senza bagnarsi nemmeno un piede. Un gruppo di Migranti composto da 47 persone che si dichiarano pakistani è stato rintracciato all'alba sull'isola di Sant'Andrea, a Gallipoli. ...

Arco - sit-in dell'83enne : "Sì ai Migranti in paese e nella mia casa" : Ha passato due ore, durante la mattinata di ieri, seduta su una sedia davanti al portone della chiesa di Arco, in provincia di Trento. In mano un cartello, scritto in rosso, con una scrittura decisa. Chi passava dalla piazza di Arco poteva leggere quelle poche parole: "Io cristiana dico si ai migranti, nel mio paese e nella mia casa".La donna, che ha messo in atto il suo sit-in solitario, è del 1935 e ha i capelli bianchi. Ma, nonostante l'età, ...

Migranti - tra i Passeur des Humanité. I francesi che lottano per l’apertura delle frontiere nella valle militarizzata : Si sono dati il nome di ‘Passeur des Humanité’ (trafficanti di umanità), e da quando la Francia ha deciso di blindare la frontiera ai richiedenti asilo, ormai tre anni fa, portano avanti azioni di disobbedienza civile a diversi livelli, per convincere il proprio governo a cambiare linea e sostenere le persone in transito dalla Val Roja. A differenza di gran parte dei solidali che ruotano intorno a Ventimiglia, in questa parte di Alpi Marittime ...

Migranti - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

Migranti - cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte : Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte Jean Claude Juncker ha risposto alle lettere inviate dal premier Conte il 14 e il 17 luglio: “La Commissione continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta l’estate, da un lato per sostenere – entro i limiti del suo mandato – gli sforzi degli […] L'articolo Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier ...

Migranti - sbarco nella notte di 66 tunisini soccorsi a largo di Pantelleria : Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà, sono stati trasbordati su due ...

“Ora salvo le vite”. Da vip a eroe dei Migranti : nella foto ‘simbolo’ spunta anche lui : Lo sguardo traumatizzato, quasi vitreo, di chi ancora non distingue la vita dalla morte. Così appare l’unica donna sopravvissuta all’ultimo naufragio libico, in cui sono morti una madre e un bambino. Questa donna miracolata si chiama Josephine, viene dal Camerun ed è rimasta due giorni in mare, attaccata ad un pezzo di legno, prima che i volontari della Ong spagnola Open Arms la recuperassero al largo della Libia. A raccontare ...

Migranti - Battelli (M5s) : “Chiusura porti? No - faremo accoglienza ma nella legalità. Salvini è d’accordo con noi” : “L’Italia non vuole chiudere i porti a nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, intervistato da Giovanna ...