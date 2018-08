Migranti | in arrivo al Viminale le 10mila cartoline per la campagna di denuncia contro le

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Nessuna indicazione sullo sbarco, neanche dopo l'ok di Malta e Francia per accogliere ciascuna 50 persone. La Farnesina ha chiesto disponibilità alle ambasciate dei Paesi Ue. I viveri saranno consegnati a bordo, anche omogeneizzati e succhi di frutta per la ventina di minorenni

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti - la Diciotti in arrivo a Trapani : sul molo con magliette rosse e manette : "Voglio vederli scendere in manette" aveva detto ieri il ministro dell'Interno Salvini che ha provato a negare lo sbarco ai Migranti della Diciotti. Ma in manette nel porto di Trapani, ad attendere la nave della Guardia costiera al molo Ronciglio, ci sono i manifestanti della...

Migranti : slitta arrivo Diciotti a Trapani - approdo previsto per le 11 : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - E' atteso per le 11 circa l'approdo al porto di Trapani della nave Diciotti con a bordo i 67 Migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa. Sul molo Ronciglio, affollato di cronisti e fotografi, è pronta la task force per accogliere i migrant

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in porto della Diciotti con i 67 Migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa . Approdo programmato alle 8,...

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in porto della Diciotti con i 67 Migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa. Approdo programmato alle 8, ma destinato a subire uno slittamento - probabilmente alle 10 - per consentire alle forze dell'ordine salite ieri a bordo di mettere insieme gli elementi e le testimonianze raccolte durante le operazioni di identificazione dei ...

Migranti - nave militare con 106 persone a Messina. Salvini : bloccherò arrivo missioni internazionali : Centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all'iniziativa promossa ieri da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell'accoglienza Migranti, hanno accolto ieri sera a...

Migranti - Macron : “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce : “Era stanco” : Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” ...