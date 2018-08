Migranti | al via Riace in Festival | sciopero della fame per il sindaco Mimmo Lucano

Asso 28 riporta 108 Migranti in Libia : giallo soccorsi - l'Ue avvia verifiche. Salvini : «Gestione di Tripoli» : Il rimorchiatore Asso Ventotto, dopo aver recuperato 101 migranti in difficoltà, è arrivato ieri sera nel porto di Tripoli e li ha trasbordati su un battello della Guardia costiera...

Migranti : Tunisia - via libera a Sarost5 : TUNISI, 29 LUG - Le autorità tunisine hanno infine autorizzato l'attracco a Zarzis per motivi umanitari della nave commerciale Sarost 5, con a bordo 40 Migranti, che da oltre due settimane attendeva l'...

Briosco - i residenti di via Verdi al prefetto : «Qui i Migranti non li vogliamo» : Porte chiuse ai migranti. I condomini di via Verdi hanno deciso. Nel corso dell'ultimo incontro col loro legale rappresentante, l'avvocato caratese Marco Pipino, le famiglie che abitano nello stabile ...

Migranti : Sala a Salvini - su riapertura Cie via Corelli parliamoci : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Sulla possibilità avanzata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di riaprire il Cie di via Corelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo invita a un confronto e soprattutto a fare pressione sui primi cittadini della Lega affinché anch'essi accolgano Migranti e non

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Bufala su Saviano : “Preferisco i Migranti ai terremotati italiani”/ Video - la fake news é virale : mai detto : Bufala su Saviano: “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”. Video, la fake news fa il giro del web e viene condivisa svariate volte sui social network, ma è un falso(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Migranti : Grasso - Salvini invece di querele a Saviano ridia 49 mln : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Salvini invece di querelare Saviano – a cui va il mio abbraccio – risponda coi fatti. Ad esempio proponendo di riportare a 1000 euro il limite del contante contro criminalità e riciclaggio, impedendo ogni forma di condono fiscale, perché evadere le tasse è un reato è un furto alla collettività, e rispettando le sentenze: dopo aver restituito i 49 milioni potrà con più forza, e senza querele, ...

