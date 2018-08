Michelle Hunziker | “Quella volta che mi hanno chiamato di notte perché Aurora aveva perso

Michelle Hunziker rivela : "Portai Aurora in ospedale per colpa dell'alcool - ma ora mi ringrazia" : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti unite più che mai. Mamma e figlia, che hanno recentemente collaborato anche nella prima edizione di Vuoi Scommettere?, sono profondamente legate l'una all'altra, anche se in passato la vita sregolata dalla giovane ha rappresentato tra le due motivo di attrito.La Ramazzotti aveva rivelato in passato le abitudini sregolate che coltivava durante l'adolescenza in un'intervista, ma è dalla viva voce della ...

Michelle Hunziker/ “Quella volta che Aurora ha perso i sensi per l’alcol… Oggi sono una madre diversa” : Michelle Hunziker è in vacanza con la sua famiglia e rivela quanto sia cambiata, come madre, dopo l'adolescenza di Aurora. Oggi è meno rigida e più permissima(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:01:00 GMT)

“Aurora in quel letto di ospedale”. Michelle Hunziker choc : ne parla ora. Cosa è successo alla figlia : La vita dei vip non è tutta rosa e fiori. Specie quella di Aurora Ramazzotti: oggi la vediamo sbarazzina e sorridente, ma il suo percorso di vita non è mai stato lineare. Già da piccolina: vivere il divorzio dei genitori non è stato per nulla facile. Eros e Michelle Hunziker si sono detti addio quando lei era poco più che piccolina e i rapporti, tra i genitori, erano tutt’altro che rosei fino a qualche anno fa. Adesso, invece, sia Eros ...

Michelle Hunziker racconta : “Quando Aurora ha perso i sensi a causa dell’alcol” : Michelle Hunziker racconta il periodo buio della figlia Aurora Ramazzotti: Finita in ospedale dopo aver perso i sensi a causa dell’alcol Michelle Hunziker è riuscita ad instaurare oggi con Aurora Ramazzotti un rapporto che ogni madre sogna di avere con la propria figlia. Le due, infatti, complici a lavoro e nella vita, continuano a mostrarsi […] L'articolo Michelle Hunziker racconta: “Quando Aurora ha perso i sensi a causa ...

Michelle Hunziker : "A settembre una nuova avventura. Quarto figlio? Se arriva sarà il benvenuto" : Non si può dire che per Michelle Hunziker le vacanze non siano meritate dopo i successi televisivi. Ma quest'anno, i mesi che la separano dal ritorno sul piccolo schermo diventano anche l'occasione per pensare già al futuro lavorativo che a quanto pare è già pieno di nuovi progetti come da lei confermato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La conduttrice non si ferma mai, soprattutto non smette di sognare, poichè come afferma ...

“Basta così - cambio vita”. La scelta di Michelle Hunziker spiazza tutti : Pochi giorni fa era stata capace di far impazzire letteralmente il web con un solo click, arrivando a raccogliere la bellezza di 140mila like. Un’impresa impossibile per qualcuno, non certo per la bellissima Michelle Hunziker, una che con i fan ci ha sempre saputo fare e dotata di un fascino irresistibile e di un sorriso contagioso. Nello specifico, in quell’occasione l’ex moglie di Eros Ramazzotti aveva lanciato ...

Michelle Hunziker rivoluziona la sua vita - niente tv : 'Ecco il mio nuovo lavoro' : Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini... Non vedo l'ora'. E chissà se anche di carattere personale: ' Se sono incinta? Vuole la verità? Non lo so nemmeno ...

Michelle Hunziker incinta? Nemmeno lei lo sa. Ma promette sorprese in autunno : Michelle Hunziker rivela di avere in serbo una grande sorpresa per l’autunno. In un’intervista al magazine Oggi ha confessato: “Di sogni ne ho tanti perché quando smettiamo di sognare cominciamo a invecchiare”. Per il momento questi sogni sono di carattere professionale: “A settembre mi lancerò in una nuova avventura e per la prima volta nella vita diventerò imprenditrice. Posso solo dire che mi occuperò ...

Michelle Hunziker : "Incinta? Non lo so nemmeno io" : Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini... Non vedo l'ora'. Tante novità, quindi, novità che il pubblico attende con ansia. E qualche sorpresa a livello ...

Michelle Hunziker amarcord : condivide una foto di Aurora da ‘paciocchina’ : Madre e figlia, sempre unite. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un rapporto costruito anche attraversando momenti difficili e strettissimo, che sembra andare persino oltre quello già viscerale che c’è tra genitori e pargoli e che nel 2018 è diventato pure professionale. Prova ne sia che – quando sono lontane – le due non riescono a fare a mano di dedicarsi pensieri via Instagram. La bionda conduttrice svizzera ha ...

Michelle Hunziker e la tenera foto con baby Aurora : «La mia paciocchina». Su Instagram arriva la risposta della figlia : Michelle Hunziker torna a sfogliare (letteralmente) l'album dei ricordi. La conduttrice svizzera ha postato su Instagram un tenero scatto risalente a qualche anno fa, in cui è ritratta...

“Torna amore…” Michelle Hunziker - uscita a sorpresa sui social e fioccano i commenti : Una frase e la rete è letteralmente impazzita con più di 140mila like raccolti. A scatenare il putiferio mediatico è stata Michelle Hunziker, la bellissima presentatrice svizzera ex moglie del cantante Eros Ramazzotti. Di che cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Nell’immagine in bianco e nero si vede Michelle accanto ad Aurora bambina. «Da quando ero piccola – cinguetta la conduttrice – ogni tanto mi siedo per terra, tiro giù ...

Michelle Hunziker - l’emozionante racconto d'infanzia : “Mio padre voleva a tutti i costi una femmina" : La showgirl ha condiviso un aneddoto sul giorno della sua nascita e la tenerezza di uno scatto inedito con i suoi genitori

Michelle Hunziker e il dolce racconto della sua nascita : Fa venire un nodo alla gola il tenero video che Michelle Hunziker ha postato sul proprio profilo Instagram. La showgirl ha condiviso una foto che ritrae i suoi genitori poco dopo la sua nascita. Parla di famiglia molto originale Michelle commentando la clip: sul letto d’ospedale, infatti, non c’è la madre, come ci si aspetterebbe, ma il padre. Il motivo è presto detto: mentre la bella conduttrice di Vuoi scommettere? veniva alla ...