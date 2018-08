Michael De Giorgio insultato dopo Temptation Island

lanostratv

: Michael De Giorgio vuole tornare con Lara Zorzetto dopo Temptation Island? | M.C.G.S: - SonoMichael5 : Michael De Giorgio vuole tornare con Lara Zorzetto dopo Temptation Island? | M.C.G.S: - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 5”: LARA ROSIE ZORZETTO DA’ IL BENSERVITO AL FIDANZATO MICHAEL DE GIORGIO.. A DISTANZA DI UN MES… - LeTalpeNews : Uno dei momenti cult di Temptation Island: -

(Di venerdì 3 agosto 2018)Deprovoca il webDeè uno dei fidanzati didi cui il pubblico da casa difficilmente si dimenticherà. Per la sua personalità? No. Per il suo aspetto fisico? Nemmeno. Ma per il suo modo, decisamente poco rispettoso, di parlare della sua ex fidanzata Lara Rosie Zorzetto. Sopratuttola fine della trasmissione, quando lui ha provato a riconquistarla, ma al tempo stesso anche a iniziare una relazione con la tentatrice Rita, che aveva già notato durante il corso dell’avventura televisiva all’isola delle tentazioni.De, ormai abituato ai tanti commenti negativi degli utenti della rete, ha scelto di giocare di astuzia, provocandoli. In che modo? Il protagonista diha chiesto, attraverso le stories di Instagram, di scrivergli un insulto. Ovviamente, la reazione del pubblico ...