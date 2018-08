Meteo ' pazzo' tra caldo torrido e grandinate | cosa ci aspetta nel weekend

Clima pazzo - siccità e caldo record in Germania : tutta l’Europa deve aspettarsi un aumento delle temperature e degli eventi Meteo estremi : Gli agricoltori tedeschi si aspettano uno scarso raccolto quest’anno a causa della prolungata siccità e di un insolito e lungo periodo di caldo sulla nazione. Joachim Rukwied, capo dell’associazione agricoltori della Germania , ha dichiarato che si prevede che la raccolta del grano raggiunga solo 45,2 milioni di tonnellate quest’anno, un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Rukwied ha descritto le condizioni attuali con ...

Meteo pazzo - temporale sulla città : piovono polpi - gamberi e stelle marine : La vicenda ha fatto il giro del mondo: a parlarne sono diversi media, come Metro.co.uk . Molti automobilisti, che durante i rovesci si trovavano alla guida, si sono ritrovati sul parabrezza diversi ...

Clima - il Meteo pazzo fa paura? 2.000 idee dal web per prevenirlo : Il cambiamento Climatico fa paura, ma dal web arrivano idee per non temerlo o almeno arginarne gli effetti. È quanto e’ emerso oggi a Bologna dalla conferenza sul progetto europeo “Life Primes”. Al centro, l’innovazione nella gestione del rischio alluvioni: buone pratiche di prevenzione, partecipazione e comunicazione saranno i punti fondamentali da cui partire. “La prevenzione del rischio alluvione passa anche dal ...