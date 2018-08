Meteo Ferragosto | caldo nella norma dopo l' anticiclone africano

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) Temperaturemedia del periodo cioè intorno ai 33-34 gradi al Nord ma senza umidità, quindi ampiamente sopportabili rispetto altropicale dei giorni scorsi, con eccezione della Pianura Padana dove ci potrà essere qualche grado in più; un pò di refrigerio al Centro Sud con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini.E perla situazione dovrebbe mantenersi costante, con sole prevalente,e instabilità pomeridiana con temporali sui rilievi. È ciò che ci attende da domani e nei prossimi giorni in cui non si intravede "alcun altroall'orizzonte. Quindi non tornerà iltorrido che ha fatto passare qualche notte insonne a molti italiani, soprattutto al centro nord" conferma il direttore scientifico del Consorzio LaMMa (Regione Toscana e Cnr) Bernardo Gozzini, ...