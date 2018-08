Meteo | Europa nella morsa del caldo | due morti in Spagna | gli incendi devastano il

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Previsioni Meteo : l’aria calda africana porta tanta sabbia del Sahara in Europa - clima stravolto nel Nord del Continente : l’aria calda proveniente dall’Africa sta portando una nuova ondata di caldo in Europa, causando allarmi per la salute per la sabbia del Deserto del Sahara e per le temperature eccezionalmente alte che dovrebbero raggiungere massime di 47°C in alcune aree meridionali. Il caldo torrido ha messo in allerta i servizi pubblici nella Penisola Iberica, dove le temperature oggi, 2 agosto, dovrebbero raggiungere i 44°C nella città portoghese di Evora, ...

Previsioni Meteo - sabato il picchio dell’ondata di caldo in Europa : fino a +48°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/13 ...

Previsioni Meteo Agosto - l’ondata di caldo sull’Europa potrebbe durare fino alla fine del mese ma l’Italia ne rimarrà ai margini [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Previsioni Meteo - incredibile ondata di caldo in arrivo su gran parte d’Europa - temperature pazzesche in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/15 ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Meteo - dai 34°C della Svezia ai 39°C della Spagna : massime da urlo in tutta Europa ieri - 26 luglio [MAPPE] : 1/7 ...

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Le Previsioni Meteo per l’Eclissi totale di luna del 27 Luglio : in arrivo una grande tempesta sull’Europa - ma l’Italia dovrebbe salvarsi [DETTAGLI] : La luna si tingerà di rosso la notte tra venerdì 27 e sabato 28 Luglio quando l’Eclissi lunare più lunga del secolo sarà visibile dall’Europa. Un’eclissi totale di luna si verifica quando il satellite attraversa l’ombra terrestre. La luna assumerà una sfumatura arancione o rosso scuro, motivo per il quale si è guadagnata l’appellativo di “luna di sangue”. A differenza di un’eclissi solare, non serviranno speciali attrezzature per osservare ...

Previsioni Meteo : grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...

Clima pazzo - siccità e caldo record in Germania : tutta l’Europa deve aspettarsi un aumento delle temperature e degli eventi Meteo estremi : Gli agricoltori tedeschi si aspettano uno scarso raccolto quest’anno a causa della prolungata siccità e di un insolito e lungo periodo di caldo sulla nazione. Joachim Rukwied, capo dell’associazione agricoltori della Germania, ha dichiarato che si prevede che la raccolta del grano raggiunga solo 45,2 milioni di tonnellate quest’anno, un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Rukwied ha descritto le condizioni attuali con ...

Meteo - il bel tempo in Europa significa una triste estate per l’Islanda : 13 - 2°C e solo 70 ore di sole in tutto il mese di giugno : Questa estate finora è stata così grigia e umida a Reykjavik, capitale dell’Islanda, che i Meteorologi devono ritornare al 1914 per trovare dati di un maggio e giugno peggiori di quelli appena trascorsi. In altre parti d’Europa, soprattutto nel Regno Unito e nella Scandinavia, si prevede che l’ondata di calore continui anche nel mese di luglio. Il forte contrasto non è una coincidenza. L’alta pressione sopra l’Europa occidentale altera la ...

Previsioni Meteo Luglio-Agosto : caldo e tempo asciutto in Europa - ma non nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 Anomalie temperature luglio 2018 (Copernicus / EFFIS) ...

Servizio Meteo esclusivo per Levabolli - il Report Grandine Italia - Europa e Mondo : Mentre per tutto il Mondo è disponibile tutto l'anno. Come viene diffuso il Report Grandine? Per e-mail tutti i giorni nella lingua che ci avete chiesto , Italiano, inglese, francese, portoghese, ...