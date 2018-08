Meteo | cambia tutto Le notizie spiazzano gli italiani in partenza e al mare

Tossicodipendenti dai cambiamenti climatici - il Meteo estremo è la normalità : Ci dite che è normale avere 40°C, ma non è così, in quanto la scienza, ovvero quella forma di ricerca su cui si basa il progresso della civiltà umana, ha censito per decenni e decenni medie di ...

Meteo - Italia divisa in due : temporali e danni al Nord - caldo al Sud. Domani si cambia. E poi arriva Nerone : Un' estate davvero folle, che spacca in due l' Italia : se al Nord forti piogge e temporali hanno causato diversi danni, al Centro e al Sud il caldo torrido non sembra voler dare tregua con punte di ...

Meteo : temporali e temperature sotto la media del periodo - ma nel weekend cambia tutto : Nell’ultima settimana del mese di giugno 2018 molte regioni saranno interessate da passaggi temporaleschi anche forti. Gli esperti Meteo annunciano poi una “novità” a fine mese: dall'Africa tornerà l'anticiclone africano che ci traghetterà nel cuore dell'estate. Da domenica, quindi, caldo e afa aumenteranno di giorno in giorno.Continua a leggere

Picnic è un’app fotocamera con filtri per cambiare il Meteo alle foto : Picnic è un'app fotocamera che mette a disposizione dell'utente uno strumento in grado di dare modificare l'atmosfera e lo sfondo delle foto. L'app offre dei filtri capaci di modificare l'aspetto delle fotografie cambiando l'effetto impresso dalle condizioni meteo e dal momento dello scatto. L'articolo Picnic è un’app fotocamera con filtri per cambiare il meteo alle foto proviene da TuttoAndroid.

Meteo - in arrivo cinque giornate di "estate perfetta" : poi cambia tutto : Non mancheranno le sorprese nelle prossime settimane: sì, è vero, ci attendono alcuni giorni di vera estate grazie alla "famosa" Alta Pressione delle Azzorre, protagonista assoluta da...

Meteo - cambia di nuovo tutto : al Nord arrivano nuvole e temporali : La stagione prosegue a singhiozzo, con fenomeni violenti che si alternano a fiammate africane. Questa nuova settimana di giugno sarà caratterizzata da annuvolamenti e acquazzoni prevalentemente sulle regioni occidentali e settentrionali. Al Sud ancora temperature decisamente estive con punte fino a 35 gradi.Continua a leggere