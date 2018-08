: Mafia, “è il tesoriere di Messina Denaro”. Sequestrati 60 milioni a imprenditore. “Finanziamenti anche da Banca Etr… - fattoquotidiano : Mafia, “è il tesoriere di Messina Denaro”. Sequestrati 60 milioni a imprenditore. “Finanziamenti anche da Banca Etr… - petergomezblog : Mafia, “è il tesoriere di Messina Denaro”. Sequestrati 60 milioni all'imprenditore. Giovani Savalle I Pm: 'Finanzia… - fattoquotidiano : Mafia, beni sequestrati al “tesoriere” di Messina Denaro. Pentito di ‘ndrangheta: “Parlava per conto del cognato de… -

Le mani dellasuglipubblici a. I Carabinieri di Taormina hanno arrestato due persone, una a Castiglione di Sicilia e l'altra in Germania grazie alla cooperazione internazionale di Polizia. In carcere Rosario Russo, 25 anni, e Francesco Confalone, 36 anni, residente in Germania.I due, ritenuti responsabili di tentata estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, sono considerati elementi di spicco del clan "Ragaglia-Sangani", egemone nella frazione nord-orientale dell'area sub-etnea.(Di venerdì 3 agosto 2018)