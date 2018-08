Messico | a 12 anni studierà fisica biomedica all' università

Rafa Marquez dice stop - si chiude un’era per il Messico : “soddisfatto dei miei successi in questi 22 anni” : Il giocatore 39enne ha deciso di ritirarsi dopo 22 anni di carriera e ben cinque Mondiali giocati, l’ultimo quello appena concluso in Russia Rafael Marquez dice addio al calcio giocato. Il 39enne difensore messicano ha confermato il ritiro con un post su twitter: “sono soddisfatto dei molti sacrifici fatti, degli sforzi, degli errori, dei successi in questi 22 anni di carriera“, scrive Marquez, ricordando che nel corso ...

Tornatene in Messico : immigrato di 91 anni preso a mattonate in testa : E' accaduto in California, dove un anziano immigrato messicano è stato brutalmente picchiato da una donna con un mattone.Continua a leggere

Usa-Messico - mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. Separata alla frontiera era rimasta sola : Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata Separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così” L'articolo Usa-Messico, mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. ...

Messico al voto - Amlo superfavorito promette la rivoluzione. Con lui addio ai partiti al potere da 90 anni : È il giorno delle elezioni in Messico, le più grandi della storia, in cui si rinnoveranno le cariche più importanti: presidente, governatori degli Stati, Parlamento e sindaci delle città. E se le previsioni dei sondaggi si tradurranno, anche solo in parte, in realtà, il Paese entrerà in una nuova importante fase della sua storia nazionale che comporterà lo scardinamento del sistema dei partiti tradizionali al potere da 90 anni. Condizione di ...

Russia 2018 - clamoroso Messico a Mosca : battuta la Germania 1-0 - non succedeva da 36 anni : Storica vittoria del Messico, che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte il campioni del mondo della Germania. Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'primà a Mosca.