Mercato NBA – Isaiah Thomas difende Kawhi Leonard | “ha fatto bene a lasciare gli Spurs

Mercato NBA – Barkley critica LeBron James : “speravo restasse ai Cavs. Ha scelto i Lakers solo per…” : Charles Barkley critica la scelta di LeBron James di trasferirsi ai Los Angeles Lakers: secondo ‘Sir Charles’ è stata una decisione legata solo agli affari Mentre diversi addetti ai lavori, ma anche giocatori come Kevin Durant, hanno lodato la scelta di LeBron James, trasferitosi ai Lakers per rimettersi i gioco e riportare in alto la franchigia, c’è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. Quel qualcuno è Charles Barkley. L’ex cestista ...

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

Mercato NBA – Retroscena Dwight Howard : “contattato dagli Warriors - ma ecco perchè ho scelto gli Wizards” : Dwight Howard vicino ai Golden State Warriors: Retroscena di Mercato svelato dallo stesso ‘Superman’ che ha poi preferito gli Wizards Una delle operazioni più sottovalutate del Mercato NBA è stata sicuramente quella che ha portato Dwight Howard ai Washington Wizards. L’ex centro degli Hornets è stato prima spedito ai Nets, con i quali ha trovato l’accordo pe ril buyout che gli ha permesso di giocarsi le sue chance ...

Mercato NBA – L’ex Houston Robert Horry bacchetta i Rockets : “Capela pagato troppo - la sua forza sono Harden e Paul” : Le cifre del rinnovo di Clint Capela non hanno convinto Robert Horry: l’ex Houston Rockets convinto che la forza del centro svizzero sia dovuta all’aiuto di Harden e Paul Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. Dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...

Mercato NBA – Non solo Carmelo Anthony - Houston Rockets alla ricerca di alcuni profili interessanti : Nonostante Carmelo Anthony sia in fase di definizione, il Mercato NBA degli Houston Rockets non finisce qui: texani alla ricerca di alcuni difensori, ma prima va ceduto Anderson Gli Houston Rokets sono forse l’unica big ancora alla ricerca delle ultime pedine in grado di completare il proprio roster. Con l’arrivo di Carmelo Anthony, ormai in fase di definizione, la franchigia texana è attiva sul Mercato NBA alla ricerca di alcuni difensori ...

Mercato NBA – Clint Capela spegne le polemiche dopo il rinnovo : “mai pensato di andare via dai Rockets” : dopo il rinnovo con i Rockets, Clint Capela spegne ogni polemica sul suo possibile addio alla franchigia texana: ipotesi che non lo ha mai nemmeno sfiorato Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela sembrava poter dire addio ad ...

Mercato NBA – James Harden accoglie Carmelo Anthony ai Rockets : “tireremo fuori il meglio da lui - vuole vincere!” : James Harden ha speso parole d’elogio per Carmelo Anthony, pronto a trasferirsi ai Rockets: Melo ha voglia di vincere e Houston gli permetterà di esprimersi al meglio Sembra questione di giorni, siamo ai dettagli, va smaltita la burocrazia. Da un momento all’altro Carmelo Anthony dovrebbe diventare un nuovo mebro del roster degli Houston Rockets. Trasferitosi dai Thunder agli Hawks, franchigia con la quale si è accordato per un ...

Mercato NBA - Clint Capela resta a Houston : 90 milioni in 5 anni : Anche l'ultimo pezzo "grosso" del domino del Mercato NBA è caduto: il free agent più importante rimasto senza contratto, vale a dire Clint Capela, ha trovato l'accordo per rimanere agli Houston ...

Mercato NBA – I Lakers possono sognare - l’indiscrezione è clamorosa! Kevin Durant a Los Angeles nel 2019 : Kevin Durant ai Los Angeles Lakers nel 2019? La clamorosa indiscrezione di Mercato NBA che porterebbe alla coppia più forte della storia insieme a LeBron James Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

Mercato NBA – Clint Capela rinnova con gli Houston Rockets : cifre e dettagli dell’accordo : Clint Capela ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con gli Houston Rockets: il centro svizzero guadagnerà un totale di 90 milioni per 5 anni Dopo diverse settimane di estenuanti trattative, gli Houston Rockets sono riusciti a trovare l’accordo per trattenere Clint Capela. La franchigia texana si è accordata con il centro svizzero per un quinquennale da 90 milioni complessivi, dunque 18 milioni l’anno. Dopo ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

Mercato NBA – Anthony Davis commenta la trade Cousins-Warriors : “scelta migliore per lui - ma adesso dovrà marcarmi” : Anthony Davis spezza una lancia a favore di DeMarcus Cousins: nessuna critica per la firma con gli Warriors, ma una sfida da ‘avversari’ Una delle firme più criticate dell’estate, quella di DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors, si arricchisce di un nuovo retroscena. L’arrivo di ‘Boogie’ nella Baia ha sorpreso anche gli stessi Warriors, contenti ma increduli dell’opportunità di migliorare ulteriormente il proprio roster. ...

Mercato NBA – Che beffa per Torino! Jaylen Morris fa subito le valigie : firmerà con i Milwaukee Bucks : Jaylen Morris è già pronto a lasciare Torino: la guardia americana ha esercitato la clausola d’uscita per l’NBA accordandosi con i Milwaukee Bucks Situazione incredibile in casa Torino. Jaylen Morris, arrivato un paio di giorni fa, è già pronto a fare le valigie per lasciare l’Italia. La guardia americana, che l’anno scorso ha vestito la maglia degli Atlanta Hawks, ha esercitato la clausola d’uscita valevole per l’NBA accordandosi per un ...