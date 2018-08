Mercato Napoli | è Rodrigo l' obiettivo in attacco

CalcioMercato - l’agente di Laxalt : “Napoli piazza gradita” : “Futuro di Laxalt? Adesso io sono Milano in attesa di novità. Diego è molto soddisfatto del Mondiale, ha rinnovato recentemente col Genoa ed è felice in Liguria dove può ancora crescere, ma da buon professionista sarebbe anche pronto per un ulteriore passo avanti in carriera. Napoli? Speriamo in un top club come quello azzurro, ma per ora non siamo stati contattati da loro. Tutto quello che so l’ho letto dalla stampa, ma come ...

CalcioMercato Napoli - si cerca l'accordo con Darmian : le alternative : Regalare a Carlo Ancelotti un terzino forte e affidabile, questo l'obiettivo numero uno del Napoli sul mercato. Continua a muoversi la società del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis esce allo scoperto : spunta il nome di un altro terzino… seguito da tempo : Il presidente del Napoli ha confermato come il club azzurro segua Malcuit, terzino del Nizza che piace tanto a Giuntoli ed Ancelotti “Malcuit è molto interessante, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con ...

CalcioMercato Napoli - in agenda un contatto con l'entourage di Darmian : Henrichs in stand-by : Se l' Inter ha trovato in Vrsaljko la soluzione al problema terzino, il Napoli continua a scandagliare il mercato per risolverlo a sua volta. Perso Arias , sempre più vicino all' Atletico Madrid , il ...

CalcioMercato Napoli - si avvicina il colpo Darmian : l’annuncio di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – “Darmian si avvicina ma serve l’ok di Mourinho”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: “Per Rog ho ricevuto un’offerta importante e l’ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica ...

Mercato Napoli - caccia al terzino : De Laurentiis valuta 5 profili : Dal sogno Meunier al ritorno di fiamma per Lainer, passando per l'idea di Darmian in prestito: dopo le recenti fumate nere il patron cerca il rinforzo giusto per Ancelotti

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis : “ho chiesto Darmian” : “Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c’è anche Henrichs del Bayer Monaco”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo collegamento quotidiano su Radio Kiss Kiss dal ritiro trentino di Dimaro. Il patron azzurro ha lasciato la porta aperta alla trattativa con il colombiano Arias del Psv: “Siamo in fieri, quindi è tutto da vedere”. Sul ...

CalcioMercato Napoli - attesa Arias. Henrichs è nella lista : Napoli - Ancora no. Ancelotti dovrà ancora attendere per avere l'esterno double-face che il club azzurro aveva individuato in Youssouf Sabaly . Il problema al ginocchio del terzino senegalese è più ...

CalcioMercato Napoli - contatti con Henrichs del Bayer Leverkusen : Se il ruolo di "terzino destro" fosse un personaggio di un film, il Napoli sarebbe in fase casting. E al taccuino azzurro, dopo Sabaly e Arias, si è aggiunto un altro nome: Benjamin Henrichs, classe '...

Mercato Napoli - salta Sabaly. Rispunta Arias : Gli esami approfonditi al ginocchio del senegalese hanno evidenziato un problema più serio del previsto, motivo per cui De Laurentiis si rifionda sul colombiano, seguito anche dall'Atletico Madrid