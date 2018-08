Mercato Inter in pressing per Modric | Pogba rivuole la Juve e il Milan ora punta Kovacic

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno : l’Inter ‘pesca’ dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa : 1/6 LaPresse/PA ...

CalcioMercato Inter - non solo Icardi : chi prendere al Fantacalcio tra i nerazzurri : Tra le squadre che contenderanno lo scudetto alla Juventus nella serie A 2018-19 c'è l'Inter di Luciano Spalletti. Una squadra che in questo Calciomercato si è rinforzata parecchio e che può contare su tanti giocatori che fanno gola anche al Fantacalcio. Si avvicina per gli appassionati di questo fantasy game il momento dell'asta, da fare con amici e parenti, e come dicevamo tra i giocatori più contesi ci saranno anche alcuni elementi ...

CalcioMercato : Inter beffata per Vidal - rischia di sfumare anche Modric : Il Calciomercato nerazzurro ha subito un duro colpo nelle ultime ore. I nerazzurri da tempo erano al lavoro per Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco con cui dopo le iniziali difficoltà, erano riusciti a trovare un accordo non solo con il giocatore ma anche con la società bavarese. Per il centrocampista i nerazzurri avevano chiesto del la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, offerta che in un primo momento non ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Inter - il centrocampista arriva dal Real Madrid : ecco l’alternativa a Modric : Calciomercato Inter – L’Inter ha portato avanti una campagna di rafforzamento veramente molto importante, i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato e Champions League. La squadra è quasi al completo, serve un ultimo tassello per consentire al tecnico Luciano Spalletti di lavorare con tranquillità: un centrocampista. Sembrava fatta per Arturo Vidal, poi l’inserimento del Barcellona ha rovinato i ...

CalcioMercato Inter - Modric : le ultime : Stando a quanto si legge oggi sul 'Corriere dello Sport', tra oggi e domani Vlado Lemic , uno dei due agenti che, assieme a Giuseppe Riso, sta lavorando per portare Modric all'Inter, potrebbe ...

Inter - ecco la mossa di Mercato se salta Modric : 'L'obiettivo dell'Inter rimane il centrocampista vero'. Così Gianluca Di Marzio di Sky Sport torna sull'affare Vidal saltato: 'Vogliono un centrocampista che sappia fare gioco. Modric è il loro obiettivo perché hanno avuto degli spiragli dal giocatore. Se non ce la faranno, andranno, ...

CalcioMercato Inter - si complica l’affare Modric : le parole di Florentino Perez gelano i nerazzurri : Secondo quanto riportato da Marca, il numero uno dei ‘Galacticos’ ha rivelato come Modric lascerà il Real solo a fronte del pagamento dell’Intera clausola, che ammonta a 750 milioni di euro Diminuiscono le possibilità di vedere Luka Modric con la maglia dell’Inter, ad abbassarle ci ha pensato il quotidiano spagnolo Marca, lo stesso che aveva lanciato la bomba di Cristiano Ronaldo alla Juventus. LaPresse/Daniele ...

CalcioMercato Inter - clamoroso inserimento del Barcellona per Vidal : Sembrava ad un passo dall’Inter, adesso il clamoroso inserimento del Barcellona. Stiamo parlando di Arturo Vidal, la stampa catalana parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. “Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo – scrive ‘Mundo Deportivo’ – ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di ...

CalcioMercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle società di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualità e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la società più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

CalcioMercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...

CalcioMercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il calcioMercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...