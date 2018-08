Meduse | anche in Italia c' è stato caso mortale

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dopo il dramma nelle Filippine per una bimba di 7 anni italo-filippina, uccisa dopo essere venuta a contatto con una medusa in mare, ci si chiede senei nostri mari esistano animali marini velenosi di questo tipo. A colpire la bimba è stata una box jellyfish o cubomedusa, una specie di medusa tra le più velenose al mondo, la cui puntura può provocare la morte. Venire a contatto con i suoi tentacoli può causare spasmi, seguiti da paralisi, arresto cardio-respiratorio e, infine, la morte. Una volta punti, il dolore è lancinante. Nel Mediterraneo non è presente questo tipo di medusa, chiamata la Vespa di mare. I suoi tentacoli possono arrivare fino a tre metri di lunghezza e le sue tossine possono provocare uno choc anafilattico. Proprio per la sua pericolosità, in Australia esiste un vaccino specifico contro la Vespa di mare che ha però effetto solo se somministrato ...