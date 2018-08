Medico malmenato | il Codacons | “L’Esercito per tutelare incolumità”

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) L’invio dell’Esercito negli ospedali e nelle guardie mediche per “l’incolumità del personalee para”. E’ quanto chiede ildopo “l’ennesima aggressione ai danni di un” avvenuta nell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone . “La sanità pubblica, specie in Calabria – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente del– versa in condizioni sempre piu’ critiche. Da un lato, per esami diagnostici, i cittadini devono aspettare anche un anno, con evidenti danni per chi necessita di controlli medici, e, dall’altro, i pronto soccorso e le guardie mediche si trasformano sempre più spesso in una specie di limbo, con aggressioni e violenze di ogni tipo a danno di chi opera nel campo della sanità. Chiediamo un intervento repentino e risolutivo che ...