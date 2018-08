Medico comunica il decesso di un paziente ai parenti | picchiato in ospedale

A Crotone un Medico comunica il decesso di un paziente - i parenti picchiano lui e gli infermieri : Un anestesista in servizio nel reparto Rianimazione dell’ospedale civile «San Giovanni di Dio» di Crotone è stato malmenato dopo aver comunica to il decesso di un paziente , un trentatreenne di Rosarno (Reggio Calabria), ai familiari, che lo hanno colpito scagliandosi anche contro gli infermieri accorsi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizi...

Crotone - Medico comunica il decesso I parenti picchiano lui e gli infermieri : Due donne sono accusate di lesioni in concorso, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Colpiti anche gli infermieri

Comunica il decesso del paziente : Medico picchiato dai parenti a Rosarno : Un anestesista in servizio nel reparto Rianimazione dell'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone è stato malmenato dopo aver Comunicato il decesso di un paziente, un trentatreenne di Rosarno (Reggio Calabria), ai familiari, che lo hanno colpito scagliandosi anche contro gli infermieri accorsi.Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato, in stato di libertà, due donne con l'accusa di ...