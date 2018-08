Matteo Salvini | Insisteremo su Foa in Rai | meglio avere suo figlio nello staff che

Daisy Osakue - Matteo Salvini sfotte Matteo Renzi : 'Emergenza razzismo? Esilarante... Cosa ha scritto' : 'Esilarante Matteo Renzi l'altro giorno sull' emergenza razzismo ', scrive Matteo Salvini su Twitter riprendendo un post dell'ex premier Pd. Che aveva attaccato il ministro dell'Interno sul caso del ...

Lega-Forza Italia - chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini : Due giorni fa è toccato al consigliere di Foggia Paolo La Torre, ex berlusconiano, che ha deciso di iscriversi alla Lega perché condivide «i principi e l'azione politica di Salvini». E se in ...

Leonardo Foa non imbarazza Matteo Salvini : Polemica sul fatto che Leonardo Foa, figlio di Marcello, faccia parte dello staff comunicazione del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il Pd infatti va alla'attacco di Salvini accusandolo di nepotismo. Il ministro dal canto suo, a chi gli chiede se provi imbarazzo per la questione, risponde: "Assolutamente no".Il figlio 24enne del giornalista italo-svizzero, candidato dal governo alla presidenza della Rai, come scritto da lui ...

“Buon viaggio”. Il post (al veleno) di Matteo Salvini scatena un putiferio sui social : Nelle scorse ore Matteo Salvini si era trovato a fare i conti con una denuncia per odio razziale, una notizia che aveva fatto il giro del web dividendo come al solito gli italiani. A sporgerla un’associazione che da tempo con i suoi volontari si occupa di migranti, la Baobab Experience. Oggetto della denuncia un post di qualche giorno fa del vicepremier che ha scatenato l’indignazione dell’Associazione. Commentando sui ...

Augusto Minzolini : 'Matteo Salvini e quel nuovo partito centrista per annullare Silvio Berlusconi' : Non è un caso che Matteo Salvini stia spingendo Forza Italia 'a rendere davvero inevitabile la rottura'. Il piano del leader della Lega infatti sarebbe quello di creare una sorta di partito centrista ...

"Il nostro Capitano" : Leonardo Foa - figlio di Marcello - al lavoro per lo staff di Matteo Salvini : Foto con citazioni di Salvini, aggiornamenti sulle sue ospitate tv, dettagli per donare il 2 per mille alla Lega: sono solo alcuni dei compiti svolti da Foa junior per lo staff di Matteo Salvini e le cui tracce sono rintracciabili sui diversi social network Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda "

Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Matteo Salvini : L'erede del mancato presidente della Rai lavora con il ministro degli Interni, grande sponsor di suo padre Nelle sue prime dichiarazioni da presidente (mancato) della Rai Marcello Foa ha rivendicato la sua estraneità ai partiti e alla partitocrazia. Tra i suoi numerosi sostenitori c’è chi lo difende parlandone (e scrivendone) come un intellettuale d’area. Anche Foa, però, tiene famiglia e avere un amico in un partito può far comodo, ...

Baobab Experience denuncia Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. Il ministro ci ride su : "Salvini fomenta un'allarmante intolleranza sociale". È questa la considerazione, per loro convinzione comune, che li ha spinti a denunciare Matteo Salvini. "Volontari, attivisti solidali, cittadini che insieme all'associazione "Baobab Experience" credono nell'accoglienza e nei valori che trasmette" e hanno deciso di portare in tribunale il vicepremier e ministro dell'Interno "per il reato di diffusione di idee fondate sull'odio etnico o ...

