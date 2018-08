Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati | il botta e risposta sui social

Mariano Catanzaro E VALENTINA PIVATI SI SONO LASCIATI/ Uomini e Donne : "non l'ho mai tradita" : MARIANO CATANZARO e VALENTINA PIVATI si SONO LASCIATI: l'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare ad un lungo sfogo. "Ero innamorato, lei ricambiava, ma poi...".(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro : "Valentina Pivati? Mi ha lasciato lei" : Mariano Catanzaro, dopo il lungo post dell'ormai ex fidanzata Valentina Pivati per l'ufficializzazione della loro rottura, ha condiviso con i fan, la propria 'versione dei fatti' che sembrerebbero assai differente da quella dell'ex corteggiatrice: Perché ci siamo lasciati? Alcune cose per rispetto preferisco tenerle per noi, ma io come uomo ho dato tutto quello che potevo dare. Sono stato tanto uomo e una volta che la telecamera si è ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati : "Mariano Catanzaro? Ci siamo lasciati ma in buoni rapporti" : E' durata 'meno di un gatto in tangenziale', la relazione, nata all'interno della trasmissione Uomini e Donne, tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. E' l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ad ufficializzare la rottura con un lungo pot sui social: Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma ...

“Non vi dico perché”. Uomini e Donne - arriva la notizia su Mariano Catanzaro : Forse era destino: la storia travagliata a Uomini e Donne ha avuto l’epilogo che un po’ tutti si aspettavano. Mariano Catanzaro e Valentina Privati non stanno più insieme. La love-story nata nello studio di Maria De Filippi lo scorso maggio è già naufragata: c’era da aspettarselo visto quanto accaduto più volte in studio. Anzi, a dir la verità sembrava strano il rapporto ‘rose e fiori’ che era emerso durante gli ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati : Niente da fare, per Mariano Catanzaro la possibilità di conoscere e vivere il vero amore è ancora una volta rimandata. Senza probabilmente un perché l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice Valentina Pivati si sono lasciati. Ma non è chiaro come sia potuta finire la loro storia, non lo sanno neanche i due che hanno affidato i loro sentimenti più profondi a instagram e ai cuori dei loro fan. Senza pero trovare una vera ...

Mariano Catanzaro risponde alle parole della Pivani : 'Mi ha lasciato lei' : Arrivano cattive notizie per tutti i fans di une delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, quella formata da Mariano Catanzaro e Valentina Pivani. Quest'ultima infatti qualche ora fa tramite una diretta instagram ha confermato che lei e Mariano si sono lasciati. Valentina e Mariano Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Mariano e Valentina ed il loro inusuale percorso nello show di Maria De ...

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati / Uomini e Donne : l'annuncio dell'ex corteggiatrice : Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati. L'ex corteggiatrice lo annuncia su Instagram e svela cos'è accaduto tra loro....(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:25:00 GMT)

Mariano Catanzaro e Valentina a rischio rottura dopo Uomini e Donne? : Uomini e Donne: crisi tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati? Nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne uno dei tronisti, che più ha fatto discutere i tantissimi telespettatori è stato senza ombra di dubbio Mariano Catanzaro. Quest’ultimo ha già partecipato ben 2 volte al popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari e di Desirée Popper. In entrambe le ...

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro e Valentina sono in crisi : Uomini e Donne: Mariano e Valentina non stanno più insieme? Le ultime news È ufficialmente crisi tra Mariano e Valentina di Uomini e Donne. I due non si fanno vedere insieme da un po’ e su Instagram si sono lasciati andare a degli aforismi malinconici che non sono sfuggiti ai fan più attenti. “I dettagli […] L'articolo Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e Valentina sono in crisi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : convivenza dopo l'estate? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Mariano Catanzaro - frecciatina a Sara e Luigi? "Le vere intenzioni..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Gianni Sperti critica le coppie nate e scoppiate nell'ultima edizione, Sara Affi Fella sbotta contro gli haters su Instagram.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : la decisione della coppia (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro e Valentina Pivati hanno deciso di vivere la loro storia, che procede a gonfie vele, lontano dai riflettori(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Mariano Catanzaro dopo U&D : 'Con lei è tutto molto bello ma ha un solo difetto' Video : L'ultima edizione del trono classico [Video] di Uomini e donne è giunta al termine e ha visto formare ben quattro neo coppie: parliamo di Nicolò Brigante e Virginia Stablum; Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati; Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni; Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. molto particolare è stata la scelta di quest'ultima neo coppia. Come ben sappiamo, infatti, Mariano ha scelto a sorpresa la corteggiatrice che in to a varie ...

