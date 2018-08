Marcus Kane è morto in The 100 5? Henry Ian Cusick svela il suo futuro nella sesta

optimaitalia

: #MarcusKane è morto in #The100 5? #HenryIanCusick svela il suo futuro nella sesta stagione - OptiMagazine : #MarcusKane è morto in #The100 5? #HenryIanCusick svela il suo futuro nella sesta stagione - debkomskaikru : #The100 Marcus Kane spero che tu e le tue future generazioni muoiano talmente male che coloro che le amano non poss… - quietgrandeur : @itssimoon SIMONA VEGANA COME MARCUS KANE HDJDKSKS -

(Di venerdì 3 agosto 2018) La prima parte del finale di The 100 5 ha riportato più morti che feriti. L'esercito di Octavia è stato decimato, mentreè stato ferito (quasi) a morte sotto gli occhi di Abby. Mentre i fan sono preoccupati per l'ultimo episodio, descritto da Eliza Taylor e Bob Morley come "una montagna russa di emozioni", il pubblico non deve temere per le sorti di.L'attoreIanhato a TV Line, durante il Television Critics Association press tour che sarà presentestagione di The 100. La dichiarazione fa tirare un sospiro di sollievo a coloro che temevano per il suo personaggio. Infatti, quandoè entrato nel cast principale di The Passage, nuovo progetto televisivo di Mark-Paul Gosselaar, si è subito temuto il peggio. I timori sono aumentati quandoè stato pugnalatoprima parte del finale di The 100 5. L'attore però assicura:“Chi ...