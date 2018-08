Manchester City prolunga il contratto a Gabriel Jesus fino al 2023

Manchester City - Grabriel Jesus rinnova il contratto fino al 2023 : Manchester, INGHILTERRA, - Gabriel Jesus , il 21enne attaccante brasiliano di Manchester City , ha esteso il suo contratto per altre due stagioni. Il nuovo accordo scadrà così nel 2023. La scorsa ...

Manchester City - infortunio alla caviglia per Mahrez : Il Manchester City rischia di perdere Riyad Mahrez per l’inizio della Premier League previsto l’11 agosto. L’esterno algerino si è infatti infortunato alla caviglia nel match contro il Bayern Monaco valido per l’International Champions Cup. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami approfonditi per capire l’entità del problema. (AdnKronos)L'articolo Manchester City, infortunio alla caviglia per ...

International Champions Cup : valanga Liverpool sul Manchester United - ok Manchester City e Barcellona : Klopp strapazza Mourinho per 4-1, Guardiola rimonta il Bayern da 0-2, spagnoli di rigore contro il Tottenham

Manchester City - David Silva lascerà il club nel 2020 : ROMA - Il centrocampista spagnolo David Silva ha dichiarato che l'attuale contratto con il Manchester City , in scadenza nel 2020, è l'ultimo con il club dei 'Citizens'. Il fantasista ha escluso in ...

Manchester City - Guardiola : 'Pjanic non ci interessa' : NEW YORK, Stati Uniti, - ' Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa '. Pep Guardiola prova a mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero ...

Pjanic al Manchester City? Ecco il commento di Guardiola : Sono ore calde sul calciomercato dell Juventus, una situazione da chiarire riguarda sicuramente il futuro del centrocampista Pjanic. “Pjanic? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa”. Parole e musica di Pep Guardiola, il quale durante una conferenza stampa del suo Manchester City, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell’arrivo del regista bianconero ai ...