Maltempo si abbatte sull' agro aversano | allagamenti a Gricignano e Carinaro

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...