Maltempo Salerno | la Guardia Costiera soccorre sette persone

(Di venerdì 3 agosto 2018) Intervento della Capitaneria di Porto dial largo di Amalfi in favore di un’imbarcazione a noleggio con motore in avaria occupata da. La chiamata di soccorso è pervenuta tramite il numero blu 1530, sul quale sono giunte diverse segnalazioni nell’arco della giornata, probabilmente dovute al peggioramento delle condizioni meteorologiche. A seguito della richiesta di aiuto, la Sala Operativa ha disposto l’invio della motovedetta delladislocata nel porto di Amalfi nella posizione segnalata dallepresenti a bordo dell’imbarcazione. Una volta giunti sul posto, i militari hanno provveduto a trarre in salvo lein difficoltà, cinque adulti e due bambini, che sono state imbarcate sul mezzo dellae trasportate sino al porto di Amalfi, dove vi era un’ambulanza pronta per prestare le prime ...