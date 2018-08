Maltempo Roma | bomba d’acqua ai Castelli romani | alberi caduti

Maltempo Roma : circolazione dei treni in ripresa : La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, fortemente rallentata dalle ore 8 circa a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Capitale, è in via di normalizzazione. Interessati i collegamenti alta velocità Roma – Napoli e quelli delle linee regionali FL7 Roma – Formia, FL8 Roma – Nettuno, FL4 Roma – Castelli e FL6 Roma – Cassino. Registrati ritardi medi di un’ora, con punte di 90 minuti, per i ...

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia - : Ancora uno stop all'estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia : Maltempo: nubifragio e disagi a Roma, vento forte in Sicilia Ancora uno stop all’estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno alimentato incendi e abbattuto rami sulle strade. LE ...

Roma : Maltempo - disagi per pendolari sui treni : Roma – Mattinata di passione per i pendolari che questa mattina hanno cercato di raggiungere Roma con i treni. Il temporale che ha interessato in particolare le zone a sud della Capitale ha provocato diversi disagi alla circolazione ferroviaria. A causa di “inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie tra Ciampino e Casilina”, probabilmente causati da un fulmine, le linee FL4 e FL6 hanno subito ritardi, cancellazioni o ...

Maltempo Roma : traffico congestionato su GRA e consolari : Astral Infomobilità riporta traffico molto congestionato complici il Maltempo e l’avvio della settimana. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna disagi sull’intero anello: code dalla Cassia bis alla Nomentana. Lunghe code anche in interna da Settebagni alla Cassia bis. traffico bloccato sul Tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est verso il centro; in uscita, invece, si sta in fila da Tor Cervara al ...

Maltempo : forte temporale in atto su Roma [GALLERY] : 1/4 Credit: Antonio Ragonesi ...

Maltempo - Emilia Romagna : 2.4 milioni per la difesa di boschi e foreste : boschi e foreste, un patrimonio da tutelare nell’intero territorio: la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 2,4 milioni di euro per interventi di recupero, sviluppo e conservazione delle aree forestali in una regione tra le più verdi che vanta oltre 600 mila ettari di superficie boschiva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando, attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che sostiene progetti che mirano a ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - disagi e rallentamenti in varie zone della Capitale : A causa del Maltempo si segnalano diversi allagamenti e alberi caduti in diverse strade di Roma: per alberi sulla carreggiata è stato chiuso un tratto di via Lanciani, al Nomentano. Per la presenza di rami nella sede stradale è chiusa Via Giovanni Maria Lancisi, in zona Policlinico, e via Ufente, nel quartiere Trieste. Si registrano disagi alla viabilità e rallentamenti in varie zone della Capitale. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e alberi ...

Maltempo a Roma - albero cade su garitta del Quirinale. FOTO : Maltempo a Roma, albero cade su garitta del Quirinale. FOTO Il nubifragio che ieri sera ha colpito la Capitale ha provocato danni anche alle garitte che si trovano ai lati di uno degli accessi del palazzo del presidente della Repubblica. Illeso il carabiniere che si trovava all'intero. LA FOTOGALLERY - LE ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Maltempo - annullato il concerto di Bollani a Roma : È stato annullato, a causa del Maltempo, il concerto di Stefano Bollani, in programma stasera alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, a Roma. Per ragioni di sicurezza, il musicista è stato ...

Maltempo Emilia-Romagna : sabato piogge record - 37 mm in 15 minuti : “La Regione è qui. Per essere vicini ai cittadini, alle imprese, ai commercianti e agli amministratori locali. Siamo già al lavoro per la ricognizione dei danni, che sarà conclusa a breve, per fare ciò che serve e dare tutto il sostegno necessario alle comunità colpite”. L’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, è stata in mattinata nel Comune di Bardi e nel pomeriggio sarà a Neviano degli Arduini, i ...

Maltempo Emilia Romagna : “Serve una legge deroga per i danni delle gelate” : “La Regione Emilia-Romagna ha fatto la sua parte nei tempi previsti, inviando al ministero la ricognizione puntuale dei danni. Ora è necessario intervenire con una legge deroga per rimborsare gli agricoltori”. L‘assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, interviene sull’allarme lanciato da Coldiretti dopo le gelate dei mesi di febbraio e marzo che avevano arrecato ingenti danni alle colture di tutta ...