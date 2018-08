“Ma è un bambino!” Choc e orrore nel parcheggio dell’ Eurospin Polizia al lavoro senza

caffeinamagazine

: @Giannibw @Dr4gons_eSports @TGProClub @NewsProClub1 @ProClubITA Ma bambino chi? Qua mi sembra che non hai capito ch… - wacciuwah : @Giannibw @Dr4gons_eSports @TGProClub @NewsProClub1 @ProClubITA Ma bambino chi? Qua mi sembra che non hai capito ch… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Erano da poco passate le 20.15 quando una donna che faceva la spesa ha iniziato a urlare. Si trovava a Terni, neldel supermercatodi piazzale Eroi dell’aria all’ingresso del raccordo Terni Orte, raggiungibile con facilità sia da nord sia da sud. Ad attirare la sua attenzione un sacchetto di plastica, si è avvicinata e all’interno ha trovato il corpo di un neonato, un maschio di poche ore di vita, probabilmente di razza caucasica, è morto.Il sacchetto con il corpicino era stato appoggiato nella siepe che circonda il, avvolto in un straccio. La signora che l’ha trovato è corsa sottoa chiedere aiuto alle commesse ma sembra non ci fosse più niente da fare. I soccorritori hanno cercato di rianimare il bimbo ma non ci sono riusciti. Sul posto è arrivata lache sta verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza e il ...