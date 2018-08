“Ma dai?” Ecco che fine ha fatto Sonia Grey | a 50 anni è un’altra

“Mai successo prima” - parla il papà di Daisy : Torino, 30 lug. – (Adnkronos) – – “Sono molto addolorato. Per fortuna mia figlia ora sta bene, ma non mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile”. Usa toni pacati ma non nasconde l’amarezza Iredia Osakue, papà di , la giovane atleta della Nazionale italiana colpita a Moncalieri al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Raggiunto telefonicamente dall’AdnKronos mentre si trova ...

“Mai successo prima” - parla il papà di Daisy : Torino, 30 lug. – (Adnkronos) – – “Sono molto addolorato. Per fortuna mia figlia ora sta bene, ma non mi aspettavo che potesse accadere una cosa simile”. Usa toni pacati ma non nasconde l’amarezza Iredia Osakue, papà di , la giovane atleta della Nazionale italiana colpita a Moncalieri al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Raggiunto telefonicamente dall’AdnKronos mentre si trova ...

Mercato NBA – Clint Capela spegne le polemiche dopo il rinnovo : “Mai pensato di andare via dai Rockets” : dopo il rinnovo con i Rockets, Clint Capela spegne ogni polemica sul suo possibile addio alla franchigia texana: ipotesi che non lo ha mai nemmeno sfiorato Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela sembrava poter dire addio ad ...

Trump : “Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford” : Trump: “Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford” Trump: “Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford” Continua a leggere L'articolo Trump: “Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford” proviene da NewsGo.

Trump : “Marchionne tra i manager più brillanti dai tempi di Henry Ford” : “Sergio Marchionne è stato tra i manager automobilistici più brillanti e di successo dai tempi del leggendario Henry Ford“: questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postato la notte scorsa, in ricordo dell’ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. “E’ stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l’industria automobilistica ed ha combattuto ...

“Mangiato dai batteri”. Cena e muore per un virus killer : l’alimento a rischio : In campo medico si chiama fascite necrotizzante. Ma è noto anche come “batterio mangiacarne”. A restarne ucciso è un uomo di 71 anni dopo avere mangiato ostriche crude. Il Dipartimento della Sanità della Florida ha detto che la vittima è morta due giorni dopo il pranzo di pesce avvenuto lo scorso 8 luglio in un ristorante locale. Secondo le indagini le ostriche contenevano un ??batterio carnivoro. L’uomo ha avuto ...

“Ma no dai - sembri mia nonna”. Michelle Hunziker - stavolta la foto sexy è un vero boomerang : L’avevamo vista nei giorni scorsi impegnata a seguire la sua nazionale di calcio impegnata nei Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia, facendo il tifo e arrivando addirittura a scommettere sulla vittoria o la sconfitta della Svizzera. Michelle Hunziker non si era tirata indietro e quando un’altra famosissima bionda del nostro piccolo schermo, Filippa Lagerback, l’aveva stuzzicata, lei aveva prontamente risposto ...

“Ma come si fa…”. Giulia De Lellis ne ha combinata un’altra ‘delle sue’. Risate e sfottò a non finire dai fan : Lo ha sempre detto Giulia De Lellis: “Non leggo libri, della cultura non mi interesso”. Una frase che non passò di certo in sordina. Tante le critiche che vennero mosse alla De Lellis che in quel tempo si trovava nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Una di quelle esternazioni che fanno intendere al pubblico (soprattutto quello più giovane): non studiate, guardate me, non l’ho fatto e adesso guadagno pubblicato ...

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...