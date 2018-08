L’ultimo viaggio di Ivan Pegan | scomparso nel nulla in Albania | “La verità? È dietro un

L’ultimo viaggio di Roberta : Venerdì 26 luglio 1988: Roberta Lanzino, 19 anni, esce dalla sua casa di Rende, in provincia di Cosenza, per recarsi nella casa al mare di famiglia a Falconara Albanese, sul Tirreno cosentino. Un viaggio non previsto: è la madre Matilde, a pranzo, a convincerla a guidare fino a destinazione il motorino di suo fratello. Più tardi, al telefono, il suo papà, che non è a casa perché sta lavorando, si mette d’accordo con la figlia sulla via da ...

Derubato a Venezia - scrive al ladro : “Sto morendo - era L’ultimo viaggio con mia moglie” : Un turista americano in vacanza con la moglie a Venezia è stato Derubato da qualcuno su un vaporetto. Gli hanno portato via soldi, documenti e carta di credito. L’uomo ha consegnato alle forze dell’ordine una lettera in cui si rivolge al ladro: “Prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti”.Continua a leggere