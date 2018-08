Loredana Lecciso rompe il silenzio | ' il consiglio' per Romina per il bene di Al Bano

Al Bano - stop ai concerti causa stress. E Loredana Lecciso consiglia Romina Power : stop imprevisto per Al Bano Carrisi, costretto a fermare la sua intensa attività live a causa di qualche piccolo problema alle sue corde vocali, accumulatisi negli ultimi anni (e magari approfittare di questo pit stop per godersi il nipotino). Il cantante, dunque, si prenderà una pausa ricostituente fin dai primi giorni del 2019 per riuscire a tornare in piena forma già nel corso del prossimo anno. La cosa non sarebbe passata inosservata a ...

Loredana Lecciso dà un consiglio alla Power su Al Bano : "Non devi costringerlo" : Questo è stato sicuramente un anno movimentato per Loredana Lecciso, dopo l'addio ad Al Bano Carrisi ha dovuto ricominciare da capo. Ma come se la sta passando la showgirl? Pare abbastanza bene. I ...

Loredana Lecciso : "ROMINA POWER NON COSTRINGA AL BANO A CANTARE"/ Foto - la cantante : "pronta per uscire..." : LOREDANA LECCISO attacca Romina POWER: "non può costringere Al BANO a cantare". Il cantante dice basta ai concerti da gennaio 2019 per un problema alle corde vocali.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Loredana Lecciso : "ROMINA NON COSTRINGA AL BANO A CANTARE"/ Ma davvero il cantante non è capace di intendere? : Romina Power e Al BANO Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:39:00 GMT)

Loredana Lecciso torna a Cellino da Albano (e Romina)? : Il triangolo che lega Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power pare destinato a stringersi ancora di più. Lui, lei e l'altra, come i protagonisti di una classica commedia all'italiana, starebbero trascorrendo le ferie estive nella tenuta pugliese di Cellino San Marco, dimora del cantante.A riportarlo è il settimanale Nuovo, che ha reso noto che nel grande maniero di campagna dei Carrisi sarebbero arrivati anche Yari, Romina Jr e ...

ROMINA POWER E AL BANO CARRISI/ Stoccata di Loredana Lecciso alla 'rivale' : "Non deve costringerlo a cantare" : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:25:00 GMT)

Loredana Lecciso : le nuove dichiarazioni su Romina Power : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? Un anno movimentato quello vissuto da Al Bano, l’ex moglie Romina Power e l’ormai ex compagna Loredana Lecciso. Il cantante è stato male, ma comunque è tornato a cantare con la Power, scatenando la gelosia della Lecciso. Una gelosia che poi ha portato la rottura definitiva tra i […] L'articolo Loredana Lecciso: le nuove dichiarazioni su Romina Power proviene da Gossip e Tv.

Al Bano e Romina più vicini : la risposta di Loredana Lecciso : Romina Power e Al Bano insieme? Loredana Lecciso serena Qualche giorno fa Al Bano e Romina Power sono stati sorpresi insieme al matrimonio d’oro di Ernesto e Ivana Pellegrini. I due artisti hanno anche cantato per la coppia felice, mostrando un incredibile feeling, che ha fatto pensare subito a tutti gli invitati che possa essere tornato ad ardere tra loro la fiamma dell’amore. Ma non è finita qua perchè Al Bano è stato anche ...

Al Bano e Romina ancora insieme. Loredana Lecciso replica su Instagram : Loredana Lecciso non tace più. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due selfie: frasi sofisticate e foto in costume che scatenano i fan. Mentre Al Bano e Romina Power vivono la loro estate di gloria, la showgirl si è rifugiata in Sardegna dall’amica Francesca Pascale dove per un po’ è sparita dalle scene. Poi, a pochi giorni dal bacio tra l’ex compagno e la Power, ha deciso di rompere il silenzio e farsi nuovamente ...

Al Bano e Romina - dopo il bacio Loredana Lecciso resta in silenzio : Al Bano e Romina Power hanno riacceso le speranze di un ritorno di fiamma dopo il bacio che si sono dati sul palco di Genova durante un concerto. I due sono apparsi molto vicini e in grande sintonia, anche se dopo l’esibizione hanno preso strade diverse a causa dei loro impegni professionali. Al Bano è andato a Faenza per un’altra serata canora, mentre Romina è volata in Puglia dove ha celebrato l’estate con una foto in bikini ...

Loredana Lecciso tace su Instagram : in fuga dopo l’addio ad Al Bano : Loredana Lecciso è sparita. dopo aver dichiarato ancora una volta di voler bene ad Al Bano, si è chiusa nel più stretto riserbo. L’ultimo post sul suo profilo Instagram risale al 23 giugno. La showgirl aveva pubblicato una sua foto nel salotto di casa e commentava così: “La tua mente risponderà a più domande se impari a rilassarti e ad aspettare le risposte. (William S. Burroughs)”. Può essere che abbia preso in parola questa ...

Al Bano - sempre in contatto con Loredana Lecciso e Romina Power : Al Bano ha svelato qual è il suo vero rapporto con Loredana Lecciso e Romina Power. L’occasione è la presentazione a Nardò, in Puglia, del suo libro, L’origine del mio mondo: Madre mia, dedicato alla mamma Jolanda, oggi 95enne. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno online, il cantante ha chiarito che è sempre in contatto con Loredana e Romina: Romina e Loredana? Sono le madri dei miei sei figli, le sento ogni giorno e le vedo ...

Al Bano e Romina Power si sposano?/ I dubbi di Loredana Lecciso e la risposta del cantante : Loredana Lecciso si era detta dubbiosa su un matrimonio bis per Al Bano e Romina Power ma è la risposta del cantante di Callino San Marco a spazzare via ogni dubbio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:46:00 GMT)

Loredana Lecciso / La figlia Jasmine Carrisi lancia una frecciatina su Instagram : "Abbraccio chi mi odia" : LOREDANA LECCISO, intervistata a Un giorno da pecora, parla del suo rapporto con Albano Carrisi: "Sono single ma gli voglio bene" e sulle presunte nozze con Romina Power...(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:20:00 GMT)