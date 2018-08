Londra | in rally Standard Chartered

Londra : rally per G4S : Brillante rialzo per G4S , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,11%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di G4S evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Londra : Royal Mail in rally : Grande giornata per Royal Mail , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,63%. Il movimento di Royal Mail , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo ...

Londra : in rally Mediclinic International : Seduta decisamente positiva per Mediclinic International , che tratta in rialzo del 2,32%. Il movimento di Mediclinic International , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE ...

Londra : rally per Smith : Vigoroso rialzo per Smith , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%. L'andamento di Smith nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza ...

Quilter debutta a Londra in rally : Ottimo debutto per Quilter alla Borsa di Londra . La società di gestione patrimoniale nata da Old Mutual , che ancora la controlla, sta guadagnando il 3,3% a 156 pence per azione, dopo esser arrivata ...

Londra : in rally Johnson Matthey : Ottima performance per Johnson Matthey , che scambia in rialzo del 2,12%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...