L' obbligo vaccini slitta al 2019 per scuole d' infanzia e nidi

Vaccini - slitta al 2019 l’obbligo per nidi e scuole materne : (foto: Westend61/Getty Images) Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato due emendamenti identici che la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, facendo slittare al 2019/2020 l’esclusione dalle scuole materne e dai nidi dei bambini non vaccinati. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019 ormai alle porte (previsto dal 5 settembre al 17 dello stesso mese) tutti i bambini “compresi quelli sprovvisti di documentazione ...

Vaccini - Ricciardi (Iss) : slitta l’obbligo? Grave irresponsabilità : “Un atto di grande irresponsabilità privo di razionale etico e scientifico che metterà a rischio la salute di migliaia di bambini, chi pagherà quando si realizzeranno le sue conseguenze?“: lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in riferimento all’emendamento al dl Dignità che fa slittare di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola. L'articolo ...

