Lo Zimbabwe nel caos | il Consiglio delle Chiese | democrazia è molto più che libere

Come sono andate le elezioni nello Zimbabwe : Una vittoria di Chamisa rappresenterebbe la prima alternanza politica in Zimbabwe dall'indipendenza. Se nessuno dei due principali candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta, sarà necessario ...

Zimbabwe - viaggio tra gli agricoltori bianchi tornati nelle fattorie dopo 18 anni : Il padre Robert scruta i campi all'orizzonte, le enormi distese di tabacco, di cui lo Zimbabwe è uno dei principali esportatori al mondo sia per qualità che per quantità. 'Spero un giorno di poter ...

C'è stata un'esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo : C'è stata un'esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell'esplosione, di cui