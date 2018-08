Lo spread sale ancora e sfonda quota 270 Rendimenti decennali oltre il 3%

spread Btp-Bund sale a 261 - 1 punti : ANSA, - ROMA, 3 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco, dopo un avvio in calo ma comunque su livelli elevati , 245,5 punti, sale fino a quota 261,1 punti oltre i massimi toccati ieri a 250. Il ...

Risale lo spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...

Piazza Affari ko (-1 - 7%) con dazi e «rischio Italia». spread risale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La BoE ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri la Fed aveva lasciato i tassi invariati. A Milano pesanti Poste e Tenaris, giù le banche...

Borse in «rosso» con minacce sui dazi. Lo spread sale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La Boe ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri òa Fed aveva lasciato i tassi invariati,.A Milano pesanti Poste e Tenaris...

Apertura in calo - spread sale a 233 - pesano tensioni governo su Tria : Mercato obbligazionario italiano in netta flessione nei primi scambi della seduta odierna, appesantito dalle notizie di stampa sul crescente isolamento del ministro dell'Economia Tria all'interno del governo

Borse in calo - sale lo spread : pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

spread Btp-Bund sale a 255 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in rialzo dopo l'asta di titoli italiani a medio e lungo termine che ha riscosso una domanda più tiepida che in passato. Il differenziale Btp-Bund a dieci anni segna 253 ...

Claudio Borghi : "Lo spread non sale per colpa mia e di Bagnai" : "Io sono e resto convinto che per l'Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo perla soluzione di tanti problemi": lo ha detto Claudio Borghi, appena eletto presidente della commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al Corriere della Sera.Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c'è", ha aggiunto l'esponente leghista ...

Tria tranquillizza sull'euro - ma lo spread sale a 238 punti : 'La linea del governo è che l'euro non è in discussione', il ministro dell'Economia Tria parla da Lussemburgo e tenta di rassicurare i mercati che vivono però una giornata di tensione: seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

Milano in coda all'Europa : sale lo spread : A poco sono servite le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sull'euro. Da segnalare poi la debacle di Daimler sull'effetto dazi, che ha pesato sull'intero comporto automotive, ...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il loro lavoro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

Pausa di riflessione per le banche. Risale lo spread : Teleborsa, - Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread, con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'...

