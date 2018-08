Lo spread chiude in netto rialzo Borse in recupero nonostante le nubi sui dazi

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Risale lo spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...

Borsa - Milano maglia nera in Europa -1 - 91% spread chiude a 230 : Roma, 1 ago., askanews, - Milano maglia nera tra le Borse europee, con un pesante meno 1,91 per cento dell'indice Ftse-Mib a conclusione degli scambi e una accelerazione delle perdite sul finale. Nel ...

spread Btp-Bund chiude in lieve rialzo : ANSA, - ROMA, 30 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo rialzo a 234 punti base , 232 venerdì, , con il rendimento del decennale italiano che sale al 2,78%.

spread Btp-Bund chiude a 230 : ANSA, - ROMA, 26 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo a 230 punti base , 227 ieri, , con il rendimento del decennale italiano al 2,70%.

