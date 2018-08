LIVE Tiro a volo | Europei 2018 in DIRETTA | 3 agosto Jessica Rossi per la rimonta | De

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : buon avvio dell’Italia nel canottaggio. Azzurri in lotta nel tiro a volo : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

Sassuolo Sudtirol/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (amichevole) : diretta Sassuolo Sudtirol, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che si gioca mercoledì 25 luglio tra gli emilani e gli altoatesini, che puntano alla Serie B(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:00:00 GMT)

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lucilla Boari trionfa nel tiro con l’arco - Caruso oro nello sci nautico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel tiro a volo. Bronzi per Cardin e Parodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel tiro a volo. Italia in semifinale nell’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 23 giugno. Nuoto - karate - tiro a volo…Italia - ricopriti d’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre travolte dalla Grecia nel volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Tiro con l’arco - calcio e pallavolo. Italia - vai e vinci! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...