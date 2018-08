LIVE Canottaggio | Europei 2018 in DIRETTA | 3 agosto | obiettivo finali per gli azzurri

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : il canottaggio prenota diverse medaglie. Attesa per la ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : buon avvio dell’Italia nel canottaggio. Azzurri in lotta nel tiro a volo : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per il 4 di coppia - bene anche le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Canottaggio: dopo tanta attesa finalmente si inizia! Sarà una giornata piena di regate, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30 verrà dato spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : 2 agosto. L’Italia in cerca di risposte nelle prime batterie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Canottaggio: dopo tanta attesa finalmente si inizia! Sarà una giornata piena di regate, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30 verrà dato spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ginnastica - canottaggio e ciclismo su pista. Italia subito arrembante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Canottaggio - Sara Dossena - ciclismo. Italia PADRONA DEL MARE NOSTRUM! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul MARE Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : SUBITO ITALIA SHOW! Spettacolo Affini nel ciclismo - canottaggio imperiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo Spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole SUBITO fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia per fare il pieno di medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le finali di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. L’Italia ha piazzato un equipaggio in ciascuna finale e punta a fare incetta di titoli e medaglie. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 30 giugno. Italia - abbuffata di ori in arrivo! Canottaggio - boxe - bocce…I Re del Mare Nostrum all’assalto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Setterosa in finale per l’oro! Grande avvio del canottaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l'Italia nel canottaggio e nel beach volley : ... giovedì 28 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

LIVE Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : inizia la corsa all'oro dell'Italia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l’Italia nel canottaggio e nel beach volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...